Vukoje optužen za šverc 5,2 kilograma marihuane

Vukoji je na teret stavljeno krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droge. U optužnici se navodi da je 15. marta ove godine neovlašteno držao i radi prodaje prenosio marihuanu, koju je sakrio u unutrašnjosti automobila ”pežo 307”.

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”Optuženi je prevozio osam paketa marihuane, ukupne težine 5,22 kilograma koju je pribavio od njemu poznate osobe na području opštine Bileća. Takođe, u svojoj kući je proizvodio drogu tako što je u pet saksija zasadio indijsku konoplju i za dalju prodaju držao pripremljenih 0,4 grama marihuane”, navodi se u optužnici.

Drogu su pronašli i oduzeli policijski službenici PU Trebinje.