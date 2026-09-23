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Vukoje optužen za šverc 5,2 kilograma marihuane

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23.09.2026 11:53

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Хапшење у Билећи
Foto: Screenshot

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv Milana Vukoje (75) iz Bileće zbog šverca 5,2 kilograma marihuane.

Vukoji je na teret stavljeno krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droge. U optužnici se navodi da je 15. marta ove godine neovlašteno držao i radi prodaje prenosio marihuanu, koju je sakrio u unutrašnjosti automobila ”pežo 307”.

Дрога заплијењена у Билећи

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”Optuženi je prevozio osam paketa marihuane, ukupne težine 5,22 kilograma koju je pribavio od njemu poznate osobe na području opštine Bileća. Takođe, u svojoj kući je proizvodio drogu tako što je u pet saksija zasadio indijsku konoplju i za dalju prodaju držao pripremljenih 0,4 grama marihuane”, navodi se u optužnici.

Drogu su pronašli i oduzeli policijski službenici PU Trebinje.

Дрога заплијењена у Билећи
Droga zaplijenjena u Bileći
Ustupljena fotografija

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Tagovi :

trgovina drogom

Bileća

Optužnica

marihuana

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