Haos u Srbiji: Potukli se vaterpolisti Novog Beograda i Partizana

Utakmicu prvog kola regionalne Premijer lige između Vaterpolista Novog Beograda i Partizana obilježila je tuča na kraju utakmice.

Novi Beograd je slavio rezultatom 11:8, no sjenu na uzbudljiv meč bacio je incident u finišu meča.

Vaterpolisti dva kluba sukobili su se unutar bazena, a njihov sukob rezultirao je i uskakanje, rezervnih igrača i jednog i drugog tima.

Treneri su pokušavali da smire situaciju, ali na kraju su redari bili prinuđeni da reaguju i razdvoje vaterpoliste.