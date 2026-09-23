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Haos u Srbiji: Potukli se vaterpolisti Novog Beograda i Partizana

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23.09.2026 12:41

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Хаос у Србији: Потукли се ватерполисти Новог Београда и Партизана
Foto: X

Utakmicu prvog kola regionalne Premijer lige između Vaterpolista Novog Beograda i Partizana obilježila je tuča na kraju utakmice.

Novi Beograd je slavio rezultatom 11:8, no sjenu na uzbudljiv meč bacio je incident u finišu meča.

Vaterpolisti dva kluba sukobili su se unutar bazena, a njihov sukob rezultirao je i uskakanje, rezervnih igrača i jednog i drugog tima.

Treneri su pokušavali da smire situaciju, ali na kraju su redari bili prinuđeni da reaguju i razdvoje vaterpoliste.

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Tagovi :

Novi Beograd

Partizan

vaterpolo

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