Haos u Srbiji: Potukli se vaterpolisti Novog Beograda i Partizana

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Utakmicu prvog kola regionalne Premijer lige između Vaterpolista Novog Beograda i Partizana obilježila je tuča na kraju utakmice.
Novi Beograd je slavio rezultatom 11:8, no sjenu na uzbudljiv meč bacio je incident u finišu meča.
Vaterpolisti dva kluba sukobili su se unutar bazena, a njihov sukob rezultirao je i uskakanje, rezervnih igrača i jednog i drugog tima.
Treneri su pokušavali da smire situaciju, ali na kraju su redari bili prinuđeni da reaguju i razdvoje vaterpoliste.
Izbila tuča na meču Partizana i Novog Beograda pic.twitter.com/vKa2HQdHW9— Joe (@abubekir_oumaru) September 22, 2026
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