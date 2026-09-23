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Peskov: Zelenski može da dođe u Moskvu

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23.09.2026 13:16

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Foto: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski može da dođe u Moskvu na sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, uz bezbjednosne garancije koje bi mu bile osigurane, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Kada je riječ o Putinovom sastanku sa Zelenskim, naš stav je dobro poznat. Putin je rekao da Zelenski može da dođe u Moskvu ako želi. Biće mu pružene neophodne bezbjednosne garancije. On tačno zna koje odluke treba da se donesu", rekao je Peskov novinarima.

On je naglasio da ne bi bilo praktično da se Putin i Zelenski sastaju prije nego što se "obavi posao na ekspertskom nivou", jer bi to bilo gubljenje vremena, prenosi Srna.

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Dmitrij Peskov

Vladimir Zelenski

Rusija

Ukrajina

Moskva

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