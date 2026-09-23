Stiže jedna od najjačih oluja ikada: Zabilježeni vjetrovi od 265km/h!

Uragan Polo prerastao je u jedan od najmoćnijih pacifičkih ciklona u posljednjih nekoliko decenija, a očekivalo se da će proći pored jugozapadne obale Meksika kao oluja kategorije 5.

Polo je bio „izuzetno opasna“ oluja sa maksimalnim stalnim vjetrovima brzine 265 kilometara na čas, saopštio je u utorak uveče američki Nacionalni centar za uragane u Majamiju.

Polo je u ranim jutarnjim satima u srijedu gotovo mirovao oko 325 kilometara južno od Zihuataneha u saveznoj državi Gerero. Prognozirano je da će tokom dana naglo skrenuti ka sjeverozapadu, a zatim se narednih nekoliko dana kretati ka zapadu-sjeverozapadu.

Meksička predsjednica Klaudija Šejnbaum (Claudia Sheinbaum) rekla je da su stručnjaci naveli da nije vjerovatno da će uragan pogoditi kopno. Ipak, orkanski vjetrovi prostiru se do 65 kilometara od centra oluje, dok vjetrovi jačine tropske oluje dosežu i do 169 kilometara od oka uragana, saopštio je američki centar.

Očekivalo se da će uslovi karakteristični za tropsku oluju zahvatiti pacifičku obalu u saveznim državama Gerero, Mičoakan i Kolima od srijede do četvrtka, javlja AP.

Talasi, poplave i klizišta predstavljaju rizik

Uragan je ponovo unio nemir među stanovnike pacifičke obale Meksika, koja je posljednjih godina bila pogođena nizom snažnih ciklona. Plaže su opustjele, a tamni oblaci kovitlali su se iznad uzburkanog mora, dok su meksičke vlasti u utorak privremeno obustavile nastavu u više oblasti. Meksička mornarica zatvorila je luke u saveznim državama Gerero i Mičoakan i upozorila građane i ribare da budu oprezni.

Konsepsion Lopez Viljegas (Concepción López Villegas) užurbano je pripremala svoj restoran uz more za ono što bi moglo da uslijedi. Snažni talasi već su zapljuskivali obalu njenog grada Lazaro Kardenas u Mičoakanu. Dok su muškarci i djeca iza nje posmatrali uzburkane vode, Lopez Viljegas rekla je da strahuje da bi snažni talasi mogli da unište mali biznis koji je decenijama gradila.

„Zabrinuti smo i pokušavamo da zaštitimo svoje poslove“, rekla je Lopez Viljegas. „I, naravno, tužni smo jer je to naše nasljeđe, naša zaostavština, koja bi od jednog trenutka do drugog mogla biti uništena.“

Podaci američkog Nacionalnog centra za uragane pokazuju da je brzina vjetra Pola dostigla nivo koji je u posljednjih nekoliko decenija zabilježen kod samo nekoliko uragana u ovom regionu, prije svega kod uragana Patriša, čiji su vjetrovi 2015. godine dostizali 346 kilometara na čas.

„Ovo je jedna od najjačih oluja ikada zabilježenih u pacifičkom basenu“, rekla je Kristen L. Korbosijero (Kristen L. Corbosiero), profesorka na Odjeljenju za atmosferske i ekološke nauke Univerziteta u Olbaniju.

Obilne padavine mogle bi da izazovu bujične poplave i klizišta. U saveznim državama Gerero i Mičoakan prognozirano je između osam i 15 centimetara kiše, dok su manje količine moguće u priobalnim dijelovima saveznih država Oahaka, Kolima i Halisko.

El Ninjo podstakao naglo jačanje oluje

Ambasada SAD u Meksiku izdala je vremensko upozorenje, u kojem je građanima savjetovano da izbjegavaju vodu i plaže i da poštuju upozorenja meksičkih vlasti.

„Čak i ako oluja ne stigne direktno do kopna, obilne padavine mogle bi da izazovu poplave i klizišta opasne po život. Opasni uslovi na moru, pojačani olujama, mogu dovesti do smrtonosnih povratnih morskih struja i ogromnih talasa“, navodi se u saopštenju ambasade.

Naglo jačanje oluje iznenadilo je i naučnike i vlasti, a Nacionalni centar za uragane naveo je u izvještaju da je „zaista izuzetno“ koliko je brzo Polo ojačao tokom prethodna 24 sata.

Filip Klocbah (Philip Klotzbach), naučni istraživač na Odjeljenju za atmosferske nauke Univerziteta države Kolorado, pripisao je jačanje vremenskom fenomenu poznatom kao El Ninjo (El Niño), koji je izazvao razorne suše u Meksiku i Centralnoj Americi, kao i poplave u drugim dijelovima regiona.

Na Pacifiku je doveo do toplijih voda i obrazaca vjetra koji pogoduju razvoju uragana, rekao je on.

„Tu su svi sastojci koji su uraganima potrebni da veoma brzo postanu izuzetno snažni“, rekao je Klocbah.

Polo je treći uragan kategorije 5 u pacifičkoj sezoni, poslije Ženevjev i Louela ranije ove godine. Kategorija 5 je najviši nivo na Safir-Simpsonovoj skali i označava oluju sa maksimalnim stalnim vjetrovima jačim od 253 kilometra na čas.

Na Atlantiku se ove godine još nije formirao nijedan uragan, a ova godina postavila je rekord po najdužem početku sezone bez uragana. Uticaj ovogodišnjeg El Ninja sprečava oluje da se razviju.

(Telegraf)