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"Veritas": Nova faza gonjenja Srba - fudbaler uhapšen usred utakmice

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23.09.2026 12:54

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Hrvatska policija uhapsila je usred utakmice srpskog fudbalera, koji nastupa sa klub iz Hrvatske, zbog objave fotografije generala Ratka Mladića na "Fejsbuku", saopšteno je iz Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas".

Navode da je državljanin Srbije B.J. /37/ iz Sombora, koji već osam godina igra za hrvatske fudbalske klubove, a sada za FK "Jovan Lazić" iz Bolmana kod Belog Manastira, objavio 4. septembra na storiju na "Fejsbuku" fotografiju generala Mladića bez pratećeg teksta.

"Iako je ova objava, po samoj prirodi mreže, bila vidljiva svega 24 časa, ona je hrvatskim organima poslužila kao trajni osnov za unaprijed pripremljenu policijsko-pravosudnu akciju", ističu iz "Veritasa".

Devet dana kasnije, 13. septembra, hrvatska granična policije izrekla je B.J. jednodnevnu zabranu ulaska u Hrvatsku, uz otvorenu prijetnju da "pazi šta objavljuje na društvenim mrežama".

Kada je B.J. 20. septembra ušao u Hrvatsku preko Mađarske kako bi odigrao utakmicu, policija je stigla na stadion i uhapsila ga tokom prvog poluvremena, dok je sjedio na klupi za rezervne igrače, naočigled saigrača i publike.

Ista fotografija, koja je na "Fejsbuku" stajala samo 24 sata, bila je jedini dokaz na osnovu kojeg je već sutradan Opštinski sud u Osijeku proglasio B.J. krivim za prekršaj remećenja javnog reda i mira.

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Izrečena mu je novčana kazna od 1.500 evra i dat rok od dva sata za uplatu pod prijetnjom zadržavanja u pritvoru, što je porodica uradila, pa je B.J. pušten da se vrati u Sombor.

Ulazak u EU srpskom fudbaleru je zabranjen u naredna tri mjeseca.

"Veritas" naglašava da ovaj slučaj donosi opasan presedan i potvrđuje tvrdnje da je Hrvatska stvorila mehanizam za zastrašivanje Srba, kada je usvojila izmjene zakona, kojima su prekršajne kazne drastično podignute i do 4.000 evra.

"Ovaj primjer pokazuje novu, brutalniju fazu u kojoj efemerni sadržaj sa društvenih mreža, koji je davno nestao sa interneta, postaje trajni fajl za praćenje i direktan razlog za prvu zabranu na granici, zatim za spektakularno hapšenje sportiste usred utakmice, i na kraju za drakonsko novčano kažnjavanje i protjerivanje", ističe "Veritas".

Sve je, kako se navodi, sprovedeno u tajnosti kako bi se izbjegla reakcija javnosti i zaštita diplomatskih predstavništva Srbije, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Policija

hapšenje

fudbaler

Ratko Mladić

Veritas

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