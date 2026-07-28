Veritas obilježava 31 godinu od egzodusa Srba u "Oluji"

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Dokumentaciono-informacioni centar "Veritas" u saradnji sa lokalnim samoupravama, Srpskom pravoslavnom crkvom i krajiškim udruženjima, obilježiće 31 godinu od egzodusa Srba iz bivše Republike Srpske Krajine u zločinačkoj hrvatskoj akciji "Oluja".
U ponedjeljak, 3. avgusta, kod Hrama Hrista Spasitelja u Banjaluci, s početkom u 20.00 časova biće održana komemorativna akademija "Da se ne zaboravi – marama plava", prenosi Srna.
Nakon komemorativne akademije, u 20.40 časova ispred Hrama Hrista Spasitelja biće otvorena izložba "Da se ne zaboravi - granatiranje Hrvatske vojske na izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti i Svodni".
Istog dana, u Parku oslobođenja u Banjaluci u 21.00 čas biće prikazan dokumentarni film Tihane Bajić "Petrovačka cesta".
U utorak, 4. avgusta, u 11.00 časova u Hramu Hrista Spasitelja biće služen parastos za sve postradale u operaciji "Oluja", u 12.00 časova biće položeno cvijeće na centralno spomen-obilježje poginulim borcima Odbrambeno-otadžbinskog rata, a u 13.00 časova u Kući Milanovića biće održana tribina "Dani tuge i sjećanja".
Predstavnici "Veritasa" prisustvovaće istog dana od 20.00 časova "Danu sjećanja" – obilježavanju stradanja u "Oluji", koji u Mrkonjić Gradu zajednički organizuju Republika Srpska i Srbija.
U srijedu, 5. avgusta u 10.00 časova na Perduvovom groblju biće služen pomen i položeni vijenci na spomenik poginulim Dalmatincima na Dinari, a u 11.00 časova cvijeće će biti položeno na grob Bore Martinovića na Novom Groblju.
U četvrtak, 6. avgusta, u 10.00 časova biće služen parastos u Hramu Svetih apostola Petra i Pavla u Novom Gradu.
Nakon parastosa, uz magistalni put od Hrama Svetih apostola Petra i Pavla prema graničnom prelazu biće zapaljene svijeće, a sa mosta preko kojeg su u avgustu 1995. godine prešle kolone izbjeglih Srba, biće spušten vijenac u rijeku Unu.
U Svodni kod Novog Grada gdje je hrvatska avijacija gađale izbjegličku kolonu u 12.00 časova biće služen pomen i biće položeni vijenci kod spomen-krsta.
U petak, 7. avgusta, u 11.00 časova biće služen parastos i biće položeni vijenci na spomen–krstu na Petrovačkoj cesti, a nakon toga od 12.30 časova predviđen je obilazak spomen–sobe u Drniću i prijem kod načelnika ove opštine.
Zločinačka vojno-policijska akcija "Oluja" počela je 4. avgusta 1995. godine ofanzivom hrvatske vojske i policije, te jedinica HVO-a na području Banije, Like, Korduna i sjeverne Dalmacije.
Dan kasnije, 5. avgusta, hrvatska vojska je ušla u gotovo napušten Knin i istakla zastavu Hrvatske, dok su kolone izbjeglica preko srpskih teritorija u BiH krenule ka Srbiji.
Prema podacima "Veritasa", tokom "Oluje" iz domova je protjerano više od 220.000 krajiških Srba, poginulo je i nestalo 1.943 ljudi.
Međunarodni sud pravde je u presudi iz februara 2015. godine "Oluju" okvalifikovao kao etničko čišćenje, ali ne i kao genocid iako svjetski eksperti za tu oblast tvrde da je ta operacija imala sve karakteristike genocida.
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