Snažan zemljotres pogodio Meksiko

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres magnitude 5,9 stepeni po Rihterovoj skali dogodio se blizu obale Meksika, saopšteno je iz meksičkog Državnog seizmološkog centra.
U saopštenju se navodi da se zemljotres dogodio 113 kilometara jugozapadno od grada Siudad Idalgo, na dubini od 12,4 metra, prenosi Srna.
Za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama niti o materijalnoj šteti.
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