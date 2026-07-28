Snažan zemljotres pogodio Meksiko

Zemljotres magnitude 5,9 stepeni po Rihterovoj skali dogodio se blizu obale Meksika, saopšteno je iz meksičkog Državnog seizmološkog centra.

U saopštenju se navodi da se zemljotres dogodio 113 kilometara jugozapadno od grada Siudad Idalgo, na dubini od 12,4 metra, prenosi Srna.

Za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama niti o materijalnoj šteti.