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Snažan zemljotres pogodio Meksiko

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 09:46

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Снажан земљотрес погодио Мексико
Foto: Printskrin/Jutjub

Zemljotres magnitude 5,9 stepeni po Rihterovoj skali dogodio se blizu obale Meksika, saopšteno je iz meksičkog Državnog seizmološkog centra.

U saopštenju se navodi da se zemljotres dogodio 113 kilometara jugozapadno od grada Siudad Idalgo, na dubini od 12,4 metra, prenosi Srna.

Za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama niti o materijalnoj šteti.

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Zemljotres

Meksiko

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