Saobraćajka kod Modriče: U sudaru kamiona i auta jedna osoba teže povrijeđena

Autor:ATV redakcija
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U teškoj saobraćajnoj nesreći na području Modriče povrijeđen je M.T. iz Čelinca.
Na magistralnom putu na području opštine Modriča 27.07.2026. godine, oko 15,15 časova, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao putnički automobil marke „Volkswagen” kojim je upravljalo lice inicijala M.T. iz Čelinca i teretno vozilo marke „Mercedes” kojim je upravljalo lice inicijala S.Ž. iz Orašja, FBiH.
U ovoj saobraćajnoj nezgodi lice inicijala M.T. je zadobilo teške tjelesne povrede i isto je upućeno u bolnicu „Sveti apostol Luka“ u Doboju radi pružanja ljekarske pomoći.
Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Modriča, saopšteno je iz PU Doboj.
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