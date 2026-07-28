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Saobraćajka kod Modriče: U sudaru kamiona i auta jedna osoba teže povrijeđena

Autor:

ATV redakcija
28.07.2026 10:21

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Саобраћајка код Модриче: У судару камиона и аута једна особа теже повријеђена
Foto: ATV

U teškoj saobraćajnoj nesreći na području Modriče povrijeđen je M.T. iz Čelinca.

Na magistralnom putu na području opštine Modriča 27.07.2026. godine, oko 15,15 časova, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao putnički automobil marke „Volkswagen” kojim je upravljalo lice inicijala M.T. iz Čelinca i teretno vozilo marke „Mercedes” kojim je upravljalo lice inicijala S.Ž. iz Orašja, FBiH.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi lice inicijala M.T. je zadobilo teške tjelesne povrede i isto je upućeno u bolnicu „Sveti apostol Luka“ u Doboju radi pružanja ljekarske pomoći.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Modriča, saopšteno je iz PU Doboj.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

PU Doboj

Kamion

Automobil

povrijeđeni

Policija

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