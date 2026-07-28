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Mercedes povećao kvartalni profit, ali snizio prognoze za 2026. godinu

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ATV redakcija
28.07.2026 11:15

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Мерцедес-Бенц (Mercedes-Benz) представља један од најпрепознатљивијих и најугледнијих светских бренда у аутомобилској индустрији, познат по производњи премијум возила, луксузних аутомобила, камиона, аутобуса и пословних возила.
Foto: pexels/Luke Miller

Njemački proizvođač automobila Mercedes-Benc objavio je danas, 28.jula, da je njegova neto dobit u drugom tromjesečju 2026. porasla za 13,5 odsto međugodišnje, na oko 1,09 milijardi evra, iako su prihodi pali zbog slabije prodaje, prije svega na kineskom tržištu.

Mercedes je istovremeno zbog problema u Kini snizio dio godišnje prognoze i sada očekuje da će prodaja putničkih automobila u 2026. biti nešto niža nego prošle godine, dok će i prihod grupe biti za dva do 7,5 odsto ispod prošlogodišnjeg nivoa.

Prihodi kompanije u drugom kvartalu 2026. smanjeni su za 3,3 odsto, na nešto više od 32 milijarde evra, dok je operativni profit (EBIT) porastao 21,5 odsto, na 1,55 milijardi evra, prenosi Viršaftsvohe.

Firma navodi da su rezultate poboljšali program štednje, veća efikasnost poslovanja, kao i dobre performanse sektora lakih komercijalnih vozila i finansijskih usluga.

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Prodao mercedes pa ga ukrao od novog vlasnika

Mercedes je u periodu od aprila do juna prodao oko 512.000 putničkih i lakih komercijalnih vozila, za šest odsto manje nego godinu dana ranije, a najveći pad zabilježen je u Kini, gdje je prodaja putničkih automobila potonula za 30 odsto.

Operativni profit segmenta putničkih vozila pao je na svega 49 miliona evra, dijelom zbog otpisa vrijednosti ulaganja u Kini većeg od 700 miliona evra.

Mercedesova snižena prognoza je posljednje u nizu upozorenja iz njemačke automobilske industrije, napominje Špigel, prenosi Tanjug.

Folksvagen je prošlog petka snizio prognozu prihoda, u ponedeljak je isto učinio i Audi, dok je BMV još sredinom juna upozorio da očekuje nižu dobit na nivou grupe i manju profitnu maržu u poslovanju sa automobilima.

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profit

Njemačka

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