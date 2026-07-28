Dijeli se dramatičan video, sprema se atentat na Melaniju Tramp?

Video koji je objavljen u Iranu, a koji se u međuvremenu masovno dijeli na društvenim mrežama, izazvao je oštre reakcije jer prikazuje hipotetičke scenarije o tome kako bi prva dama Sjedinjenih Američkih Država, Melanija Tramp, mogla biti ubijena.

Snimak, koji se pripisuje iranskoj novinskoj agenciji Tasnim, sadrži reference na njeno kretanje, prijedloge za moguće napade, ali i direktne prijetnje upućene njenom sinu, Baronu Trampu.

Prema dostupnim informacijama, video je prvobitno objavila iranska novinska agencija Tasnim, koja se smatra bliskom Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC).

Update Melania and Barron Trump targeted by Iran in disturbing video encouraging their assassination pic.twitter.com/MJuDglyYlh — Simo Saadi (@Simo7809957085) July 28, 2026

Pod naslovom "Kako ubiti Melaniju Tramp", snimak nastoji da, kako se tvrdi, prikaže "slabosti" prve dame SAD, predstavljajući različite moguće scenarije terorističkog napada ili pokušaja atentata.

Sadržaj koristi informacije koje su već javno dostupne, uključujući kodna imena Donalda Trumpa i Melanije Tramp, kao i snimke njene kolone vozila i djelova Njujorka u kojima navodno često kupuje.

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U videu se pominju i modne kuće koje Melanija Tramp navodno posjećuje, uz tvrdnju da bi njene kupovine mogle predstavljati "pogodne mete za operacije globalnih boraca za slobodu".

U jednom dijelu snimka čak se spominje mogućnost upotrebe nervnog agensa za kontaminaciju odeće koju bi mogla da kupi.

(Telegraf)

Na samom kraju videa upućena je i direktna prijetnja Baronu Trampu. "Ovo je samo početak. Barone Trampe, čekaj nas", navodi se u poruci.