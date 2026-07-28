Više od 50 ljudi povrijeđeno u zemljotresu u Japanu

Autor:ATV redakcija
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Više od 50 ljudi povrijeđeno je u snažnom zemljotresu u japanskoj prefekturi Kumamoto, na ostrvu Kjušu, javio je medijski servis NHK, pozivajući se na lokalne nadležne organe.
U izvještaju se navodi da je desetak ljudi povrijeđeno u staračkom domu u gradu Hikava.
Vlasti su ranije izdale upozorenje na cunami, nakon zemljotresa magnitude 7,1 stepen po Rihterovoj skali.
Vlada Japana uspostavila je operativne štabove u kriznom centru u kabinetu premijera.
Nakon zemljotresa prijavljeni su požari i ogromna šteta na kućama i putevima, prenosi Srna.
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