Uhapšen muškarac osumnjičen za skrnavljenje vjerskih objekata u Međugorju

Uhapšen je muškarac osumnjičen za skrnavljenje na vjerskim objektima u Međugorju.

Informaciju o hapšenju za "Dnevni avaz" potvrdila je portparolka MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš.

"Muškarac je uhapšen na području Zapadnohercegovačkog kantona. Drugih informacija trenutno nemamo", kazala je za Dnevni avaz Ilijana Miloš, portparolka MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Prema ranijim informacijama iz MUP-a HNK, policija je intenzivno tragala za osobom koja je povezana s činom vandalizma, a građani su bili pozvani da pomognu u identifikaciji muškarca sa objavljenih fotografija.

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Nadzorne kamere zabilježile su trenutak kada je osumnjičeni muškarac benzinom polio i zapalio vanjski dio oltara crkve sv. Jakova. Takođe je oštećen Bogorodičin kip, na kojem su ispisani različiti sadržaji i nanesena crna boja.

Iz Župne kancelarije Međugorje ranije su saopštili da su odmah pristupili čišćenju i sanaciji oštećenja, poručivši da će svetište ostati mjesto molitve i mira.