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Drama u avionu: Zapalila se prenosiva baterija

28.07.2026 14:00

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Авион је направа за летење чврсте конструкције. Састоји се из тијела , опреме и погона.
Foto: pexels/Michael Pointner

Prenosna baterija (power bank) zapalila se u putničkom avionu kompanije China Eastern Airlines neposredno nakon sletanja na međunarodni aerodrom Guijang Longdongbao u Kini, ali u incidentu niko nije povređen.

Požar je izbio na letu MU2421, kojim je avion Erbas A320 saobraćao iz Landžoua za Guijang, preneo je portal "Saut Čajna Morning Post".

Prema navodima kineskih medija, baterija u ručnom prtljagu jednog putnika se zapalila dok je avion bio parkiran kod terminala.

Kabinsko osoblje brzo je reagovalo i ugasilo požar prije nego što su putnici napustili avion, a na lice mjesta su izašli i aerodromski vatrogasci.

Avion pretrpio manja oštećenja od dima

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se dim i plamen koji izlaze iz otvorene gornje pregrade za prtljag, dok članovi posade gase vatru.

Putnici su ispričali da je među putnicima nakratko zavladala panika, ali da je posada ostala pribrana i davala jasna uputstva.

Kompanija China Eastern Airlines dozvoljava unošenje prenosnih baterija isključivo u ručnom prtljagu, ali zabranjuje njihovo odlaganje u gornje pregrade iznad sedišta, kao i njihovu upotrebu za punjenje elektronskih uređaja tokom leta.

Kina je 2025. godine pooštrila pravila za unos litijumskih baterija na lokalne letove nakon više incidenata izazvanih njihovim samozapaljenjem, uključujući zabranu unošenja prenosnih baterija bez obavezne kineske bezbjednosne sertifikacije (3C) ili sa nevažećim oznakama.

(b92)

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