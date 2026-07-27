Odložen let Netanjahua za Vašington

Let izraelskog premijera Benjamina Netanjahua za Vašington, koji je bio planiran za danas u 11 časova, odložen je, saopštio je njegov kabinet.

Iz kancelarije premijera Izraela nisu naveli novi termin polijetanja niti su objasnili razlog kašnjenja, prenosi Tajms of Izrael.

Prvobitno je planirano da izraelski premijer Benjamin Netanjahu danas otputuje u Vašington, a da se u utorak, 28. jula, sastane sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Bijeloj kući, saopšteno je iz kabineta izraelskog premijera.

Prema najavi, planirano je da Netanjahu prisustvuje i komemorativnoj službi povodom smrti bivšeg senatora Lindzija Grejema.

Planirano je da se izraelski premijer u Izrael vrati u četvrtak, prenosi danas Tajms of Izrael.

Izraelski kanal 13 objavio je ranije, pozivajući se na neimenovane bezbjednosne izvore, da je Netanjahu obavijestio ministre u vladi da Sjedinjene Američke Države traže povlačenje izraelskih trupa sa položaja u Siriji, Libanu i Gazi, ali da on neće prihvatiti takav zahtjev.

Izvor je naveo da Vašington želi da Izraelske odbrambene snage (IDF) sprovedu "niz povlačenja" na tri fronta, ali nije precizirano da li bi se radilo o djelimičnom ili potpunom povlačenju.