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U Portugalu zaplijenjeno 2,6 tona kokaina vrednog 500 miliona evra

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 11:28

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: cottonbro studio/Pexels

Italijanska finansijska policija je u ponedjeljak izvijestila o zapleni više od 2,6 tona kokaina u Atlantskom okeanu, kod obale Portugala.

Procijenjena vrijednost droge na ulici dostiže 500 miliona evra, javlja Rojters .

Detalji akcije

Kokain je otkriven na brzom okeanskom čamcu, a četiri osobe na brodu su uhapšene. To su dva Španca, stanovnik Gibraltara i albanski državljanin koji živi u Italiji. Italijanska Finansijska gardija je u saopštenju objasnila da krijumčari koriste takva plovila da pokupe ilegalni teret koji na more bacaju veliki teretni brodovi iz Južne Amerike.

Istraživanje i vrijednost droge

Operacija je sprovedena u saradnji sa španskim i portugalskim vlastima, a istragu su koordinirali italijanski tužioci u Breši. „Veleprodajna vrijednost kokaina procjenjuje se na približno 78 miliona evra. Da je droga stigla do konačnog tržišta i bila pripremljena za prodaju, mogla je ostvariti profit od oko 500 miliona evra“, navodi se u saopštenju.

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Droga

Italija

kokain

hapšenje

Atlanski okean

Portugal

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