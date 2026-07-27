Umro Bil Odi

Autor:ATV redakcija
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Televizijski voditelj i komičar Bil Odi preminuo je u 85. godini života, saopštio je njegov agent.
Odi je postao prepoznatljivo ime širom zemlje tokom 1970-ih godina kao član luckastog televizijskog komičarskog trija "The Goodies". Nakon toga, fokus je prebacio na svoju veliku ljubav prema divljim životinjama, postavši jedan od prvobitnih domaćina Bi-Bi-Sijeve emisije "Springwatch", kao i autor brojnih drugih programa posvećenih posmatranju ptica.
U zvaničnom saopštenju, Dejvid Foster je izjavio:
"Sa dubokom tugom objavljujem smrt Bila Odija, najomiljenijeg posmatrača ptica u zemlji. Bil je bio višestruko talentovana poznata ličnost – voditelj emisija o divljim životinjama, emiter, komičar, pisac, tekstopisac, muzičar i zaštitnik prirode. Ipak, on nikada nije cijenio slavu. Umjesto toga, podsticao nas je da poštujemo i štitimo životnu sredinu."
Kultura
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Foster je naglasio da nas je Odi "naučio čudima" prirode:
"Protestovao je, lobirao i vodio kampanje za nju. On je predvodio put, a ljudi svih uzrasta i porekla su se odazvali njegovom pozivu. Takav ogroman doprinos očuvanju prirode nikada neće biti zaboravljen.
Kao Bilov agent, iz prve ruke sam svjedočio njegovoj inteligenciji i duhovitosti. Bio mi je prijatelj i bila mi je čast i privilegija da ga predstavljam toliko godina. Užasno će mi nedostajati."
Agent je na kraju dodao:
"Moje misli i ljubav su sa Bilovom suprugom Lorom i njegovim ćerkama Boni, Kejt i Rouzi, koje su zamolile da ih niko ne kontaktira u ovom tužnom trenutku. Molim vas da poštujete njihove želje."
(telegraf)
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