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Preminuo legendarni Branislav Bodo Drobnjak

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 19:07

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Преминуо легендарни Бранислав Бодо Дробњак
Foto: Pixabay

Nekadašnji fudbaler Budućnosti i reprezentativac Jugoslavije Branislav Bodo Drobnjak preminuo je danas u 66. godini poslije kratke bolesti.

Drobnjak je prve fudbalske korake napravio u Jedinstvu iz Bijelog Polja, a već sa 16 godina zaigrao je za seniorski tim. Ipak, najveći trag ostavio je u Budućnosti, čiji je dres nosio punu deceniju i bio jedan od oslonaca generacije koja je ispisala značajne stranice istorije podgoričkog kluba.

Njegove igre nisu prošle nezapaženo ni na reprezentativnom nivou, pa je 1984. godine upisao nastup za selekciju Jugoslavije u remiju protiv Velsa u Kardifu (1:1). Tokom bogate karijere nastupao je i u Austriji, gdje je u dresu TuS Graca završio profesionalni put.

Komemoracija povodom smrti Branislava Drobnjaka biće održana sutra (26. jula) u 9 časova u Bijelom Polju, dok je sahrana zakazana za 15 časova.

Fudbalski klub Budućnost oprostio se od svoje legende emotivnim saopštenjem, prenosi Telegraf.

"Deset godina u plavom. Deset zlatnih, verovatno i najboljih godina naše Budućnosti. A iz Podgorice – pravo u reprezentaciju velike i snažne Jugoslavije. Da zaustavi Ijana Raša, jednog od najboljih tog vremena. I zaustavio ga je onako kako je samo Bodo znao – čvrsto i snažno, a opet otmeno i elegantno.

Zvali su ga velikani jugoslovenskog fudbala, ali ih je odbijao. Ostao je veran plavo-beloj boji. Čuvao je leđa i pomagao da odrastu Savićević, Mijatović, braća Brnović, Leković, brat Anto...

Bio je veliki igrač, prijatelj, učitelj i drugi otac. Sve istovremeno. I sve nekako nenametljivo, iz drugog plana.

Takav je bio naš Bodo.

Branislav Bodo Drobnjak".

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Branislav Bodo Drobnjak

fudbaler

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