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JEZIV SNIMAK Ovo je za zatvor: Fudbalerka dva puta šutnula protivnicu u glavu na zemlji

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ATV redakcija
25.07.2026 16:38

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ЈЕЗИВ СНИМАК Ово је за затвор: Фудбалерка два пута шутнула противницу у главу на земљи
Foto: Instagram / sonnoticiasrd

Premijera opštinskog prvenstva u ženskom futsalu u Euzebiju, u brazilskoj saveznoj državi Seara, ostala je u sjenci incidenta i velike gužve na terenu.

Tokom utakmice između ekipa "RDJ Sport" i "As Resenhas", prema navodima i snimcima koji kruže društvenim mrežama, jedna igračica je napravila oštar prekršaj nakon kojeg je protivnica pala na parket.

Nakon toga je navodno došlo do udaranja nogom u predelu glave.

Ovaj incident izazvao je burne reakcije među igračicama i navijačima, a situacija je ubrzo prerasla u opšti sukob između članova dvije ekipe. Sudija je bio primoran da privremeno prekine utakmicu zbog nastalog haosa.

Utakmica je ipak završena, a pobjedu je odnela ekipa RDJ Sport rezultatom 1:0.

Organizatori takmičenja, kao ni Sekretarijat za sport Euzebija, za sada se nisu oglasili povodom mogućih kazni ili disciplinskih mjera nakon incidenta, ipak mnogi ljubitelji sporta zahtijevaju najoštrije sankcije protiv ove fudbalerke.

Štaviše, traži se i kazna koja prevazilazi okvire sporta, ondosno da ista igračica i krivično odgovara zbog pokušaja nanošenja teških tjelesnih povreda.

(Telegraf.rs)

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Tuča

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