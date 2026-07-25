Poginuo mladi fudbaler Matija Dražetić (18)

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Matija Dražetić, mladi fudbaler Dragovoljca iz Brodskog Drenovca, poginuo je u saobraćajnoj nesreći u petak uveče.
Tragedija se dogodila kod Pleternice, u Hrvatskoj, a u nesreći su povrijeđena još dva lica starosti 19 i 17 godina.
Kako je potvrđeno, automobil je velikom brzinom sletio na travnatu površinu i nekoliko puta se prevrnuo.
Povodom ovog događaja, Matijin klub se oglasio dirljivom objavom na Fejsbuku.
"Treninge gotovo nikada nije propuštao, a čak i kada je zbog povrede koljena bio sprečen da trenira, dolazio je kako bi bodrio svoje saigrače", navelo su iz kluba.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Fudbal
5 h0
Fudbal
6 h0
Fudbal
19 h0
Fudbal
20 h0
Najnovije
Trenutno na programu