Poginuo mladi fudbaler Matija Dražetić (18)

Matija Dražetić, mladi fudbaler Dragovoljca iz Brodskog Drenovca, poginuo je u saobraćajnoj nesreći u petak uveče.

Tragedija se dogodila kod Pleternice, u Hrvatskoj, a u nesreći su povrijeđena još dva lica starosti 19 i 17 godina.

Kako je potvrđeno, automobil je velikom brzinom sletio na travnatu površinu i nekoliko puta se prevrnuo.

Povodom ovog događaja, Matijin klub se oglasio dirljivom objavom na Fejsbuku.

"Treninge gotovo nikada nije propuštao, a čak i kada je zbog povrede koljena bio sprečen da trenira, dolazio je kako bi bodrio svoje saigrače", navelo su iz kluba.