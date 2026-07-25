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Poginuo mladi fudbaler Matija Dražetić (18)

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 12:13

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Fudbalska lopta
Foto: Tanjug/AP

Matija Dražetić, mladi fudbaler Dragovoljca iz Brodskog Drenovca, poginuo je u saobraćajnoj nesreći u petak uveče.

Tragedija se dogodila kod Pleternice, u Hrvatskoj, a u nesreći su povrijeđena još dva lica starosti 19 i 17 godina.

Kako je potvrđeno, automobil je velikom brzinom sletio na travnatu površinu i nekoliko puta se prevrnuo.

Povodom ovog događaja, Matijin klub se oglasio dirljivom objavom na Fejsbuku.

"Treninge gotovo nikada nije propuštao, a čak i kada je zbog povrede koljena bio sprečen da trenira, dolazio je kako bi bodrio svoje saigrače", navelo su iz kluba.

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Tagovi :

Matija Dražetić

Saobraćajna nesreća

udes

fudbaler

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