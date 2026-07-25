Jeziva scena u Turskoj: Prevrnuo se autobus pun putnika, spasioci izvlačili ljude iz olupine

Putujući iz Kirikalea ka Samsunu, putnici autobusa doživjeli su dramatičan trenutak kada se vozilo prevrnulo, povredivši 40 osoba.

Vozač je izgubio kontrolu nad volanom, što je dovelo do nesreće, prenose turski mediji.

Incident se dogodio blizu naselja Kimeski, a u autobusu su bila 42 putnika, uključujući i tri radnika prevozničke kompanije, izvještava "Hurijet".

Na mjesto nesreće odmah su stigle ekipe hitne pomoći, policije, žandarmerije i vatrogasaca, kao i specijalne službe.

⚡️At least 30 people were injured in a bus accident in Istanbul, including children



The driver lost control on a slippery road, collided with a car, and then hit a road sign pole, according to TRT Haber. pic.twitter.com/p3J56Yj1w5 — NEXTA (@nexta_tv) July 25, 2026

Povređeni su brzo evakuisani iz autobusa, pružena im je prva pomoć i prevezeni su u bolnice u Kirikaleu. Srećom, prema prvim informacijama, niko nije u životnoj opasnosti, prenosi Tanjug.

Policija i žandarmerija započele su istragu kako bi razjasnile uzrok ove nesreće.