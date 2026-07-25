Logo

Jeziva scena u Turskoj: Prevrnuo se autobus pun putnika, spasioci izvlačili ljude iz olupine

25.07.2026 13:13

Komentari:

0
Превртање аутобуса у Турксој
Foto: Društevna mreža X/NEXTA

Putujući iz Kirikalea ka Samsunu, putnici autobusa doživjeli su dramatičan trenutak kada se vozilo prevrnulo, povredivši 40 osoba.

Vozač je izgubio kontrolu nad volanom, što je dovelo do nesreće, prenose turski mediji.

Incident se dogodio blizu naselja Kimeski, a u autobusu su bila 42 putnika, uključujući i tri radnika prevozničke kompanije, izvještava "Hurijet".

Na mjesto nesreće odmah su stigle ekipe hitne pomoći, policije, žandarmerije i vatrogasaca, kao i specijalne službe.

Povređeni su brzo evakuisani iz autobusa, pružena im je prva pomoć i prevezeni su u bolnice u Kirikaleu. Srećom, prema prvim informacijama, niko nije u životnoj opasnosti, prenosi Tanjug.

Policija i žandarmerija započele su istragu kako bi razjasnile uzrok ove nesreće.

Podijeli:

Tagovi :

Turska

Saobraćajna nesreća

autobus

Komentari (0)

Pročitajte više

Клубови се опростили од младог фудбалера (18) који је трагично настрадао

Fudbal

Klubovi se oprostili od mladog fudbalera (18) koji je tragično nastradao

2 h

0
Опрез на путу кроз Грчку: Једна грешка вас може папрено коштати

Savjeti

Oprez na putu kroz Grčku: Jedna greška vas može papreno koštati

2 h

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Poginuo mladi fudbaler Matija Dražetić (18)

3 h

0
казне саобраћај аутомобили полиција

Republika Srpska

Bošnjak: Smanjen broj poginulih u prvih šest mjeseci

3 h

0

Više iz rubrike

Талас представља ширење поремећаја или енергије кроз простор или материјалну средину (медијум), при чему се саме честице средине крећу око свог равнотежног положаја, али се не помјерају трајно заједно са таласом.

Svijet

Cijela Indonezija na nogama: Spaseno 11 turista sa potonulog borda, kapetan nestao bez traga

2 h

0
Украјински предсједник Володимир Зеленски разговара током заједничке конференције за новинаре са британским премијером Киром Стармером у Кијеву, Украјина, у четвртак, 16. јула 2026. године.

Svijet

Austrija protiv ubrzanog ubrzanog prijema Ukrajine u EU

2 h

0
Језив злочин: Напад на одмаралиште, међу погинулима и дјеца - Русија оптужила Кијев

Svijet

Jeziv zločin: Napad na odmaralište, među poginulima i djeca - Rusija optužila Kijev

3 h

1
Пао ChatGPT

Svijet

Pao ChatGPT

3 h

0

  • Najnovije

15

18

Prijetnja po predsjednikov život: Tramp promijenio avion?

15

17

Ovo su najljepša muška i ženska imena na svijetu: Jedno je kod nas posebno popularno

14

59

Sutra toplo, u pojedinim dijelovima pljuskovi

14

56

Policija slučajno pronašla 15 kg droge na aerodromu u Zagrebu, uhapšena žena

14

54

Tri horoskopska znaka koja zrače harizmom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima