Partizan predstavio novo pojačanje, stigao Nikola Tanasković

Partizan je nastavio sa formiranjem tima za novu sezonu, a crno-bijeli dres ponovo će nositi Nikola Tanasković, koji se poslije niza uspješnih sezona vraća u klub u kojem je napravio prve košarkaške korake.

Tanasković je dio Partizanovog sistema postao još 2011. godine kao pionir, a četiri godine kasnije, u decembru 2015, potpisao je i svoj prvi profesionalni ugovor sa crno-bijelima.

Kao pionir se crno-beloj porodici priključio 2011. godine, a kao junior je u decembru 2015. potpisao svoj prvi profesionalni ugovor sa Partizanom.



Danas se kao reprezentativac Srbije i doskorašnji kapiten podgoričke Budućnosti, Nikola Tanasković vraća svojoj kući!🖤🤍



Krilni… pic.twitter.com/sJEfB6pmKo — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 25, 2026

U Humsku se sada vraća kao reprezentativac Srbije i doskorašnji kapiten Budućnosti, iza kojeg je zapažen period u podgoričkom klubu.

Krilni centar, rođen 21. oktobra 1997. godine, sa Partizanom potpisao je višegodišnji ugovor i predstavljaće jedno od pojačanja crno-bijelih u narednim sezonama.