Partizan predstavio novo pojačanje, stigao Nikola Tanasković

Autor:ATV redakcija
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Nikola Tanasković novi je košarkaš Partizana. Pojačaće crno-bijele na centarskim pozicijama.
Partizan je nastavio sa formiranjem tima za novu sezonu, a crno-bijeli dres ponovo će nositi Nikola Tanasković, koji se poslije niza uspješnih sezona vraća u klub u kojem je napravio prve košarkaške korake.
Tanasković je dio Partizanovog sistema postao još 2011. godine kao pionir, a četiri godine kasnije, u decembru 2015, potpisao je i svoj prvi profesionalni ugovor sa crno-bijelima.
Kao pionir se crno-beloj porodici priključio 2011. godine, a kao junior je u decembru 2015. potpisao svoj prvi profesionalni ugovor sa Partizanom. — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 25, 2026
Danas se kao reprezentativac Srbije i doskorašnji kapiten podgoričke Budućnosti, Nikola Tanasković vraća svojoj kući!🖤🤍
Krilni… pic.twitter.com/sJEfB6pmKo
U Humsku se sada vraća kao reprezentativac Srbije i doskorašnji kapiten Budućnosti, iza kojeg je zapažen period u podgoričkom klubu.
Krilni centar, rođen 21. oktobra 1997. godine, sa Partizanom potpisao je višegodišnji ugovor i predstavljaće jedno od pojačanja crno-bijelih u narednim sezonama.
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