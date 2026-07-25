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Partizan predstavio novo pojačanje, stigao Nikola Tanasković

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 14:19

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Партизан представио ново појачање, стигао Никола Танасковић
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Nikola Tanasković novi je košarkaš Partizana. Pojačaće crno-bijele na centarskim pozicijama.

Partizan je nastavio sa formiranjem tima za novu sezonu, a crno-bijeli dres ponovo će nositi Nikola Tanasković, koji se poslije niza uspješnih sezona vraća u klub u kojem je napravio prve košarkaške korake.

Tanasković je dio Partizanovog sistema postao još 2011. godine kao pionir, a četiri godine kasnije, u decembru 2015, potpisao je i svoj prvi profesionalni ugovor sa crno-bijelima.

U Humsku se sada vraća kao reprezentativac Srbije i doskorašnji kapiten Budućnosti, iza kojeg je zapažen period u podgoričkom klubu.

Krilni centar, rođen 21. oktobra 1997. godine, sa Partizanom potpisao je višegodišnji ugovor i predstavljaće jedno od pojačanja crno-bijelih u narednim sezonama.

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Nikola Tanasković

KK Partizan

košarka

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