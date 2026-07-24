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Bomba iz NBA: Lebron Džejms izabrao novi klub!

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 17:45

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Бомба из НБА: Леброн Џејмс изабрао нови клуб!
Foto: Tanjug / AP / Mark J. Terrill

Jedan od najboljih košarkaša u istoriji Lebron Džejms nastaviće karijeru u Filadelfija Seventisiksersima, javio je najpoznatiji NBA insajder Šams Čaranija.

On je naveo da će Džejms potpisati dvogodišnji ugovor vrijedan osam miliona dolara sa opcijom produženja ugovora.

Četrdesetjednogodišnji Džejms je proteklih osam sezona proveo u Lejkersima.

Džejms, koji će u decembru napuniti 42 godine, prošle sezone je prekinuo svoj rekordni niz od 21 godine u Ol-NBA timu, odigravši samo 60 utakmica nakon što je propustio prvi mjesec zbog išijasa koji je zahvatio donji dio leđa i desnu nogu.

Lebron je u karijeri osvojio četiri titule prvaka i četiri MVP titule. Očekuje se da će uskoro krenuti u posljednje poglavlje svoje trofejne karijere.

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Tagovi :

NBA

Lebron Džejms

košarka

Filadelfija

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