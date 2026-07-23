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Bivši košarkaš Denver Nagetsa uhapšen – ukrao flašu votke vrijednu 34 dolara

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 18:38

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Бивши кошаркаш Денвер Нагетса ухапшен – украо флашу вотке вриједну 34 долара
Foto: Pexels

Nekadašnji NBA plejmejker Taj Loson uhapšen je u američkoj državi Kolorado nakon što je navodno ukrao flašu votke iz prodavnice, a potom izazvao i incident u pritvoru.

Prema policijskom izveštaju do kojeg su došli lokalni mediji, događaj se odigrao 16. jula u mjestu Kesl Rok.

Vlasnik prodavnice pozvao je policiju oko 20 časova, tvrdeći da je vidio Losona kako izlazi iz objekta bez plaćanja flaše votke marke "Tito's", vrijedne 34 dolara.

Kako se navodi, bivši NBA košarkaš je nakon izlaska iz radnje otvorio flašu i pio iz nje, a zatim ušao u obližnji restoran i sjeo za šank. Svjedoci su ispričali da je teturao i djelovao vidno alkoholisano.

Loson je potom priveden i smješten u zatvor okruga Daglas, gdje je protiv njega podignuta prijava za krađu robe čija je vrednost manja od 300 dolara.

Tu se incident nije završio. Kako prenosi Nju Jork post pozivajući se na policijski zapisnik, Loson je u pritvoru vrijeđao policijske službenike, vikao i pljuvao po podu.

Nakon izvjesnog vremena košarkaški as se otrijeznio, te se smirio i izvinio zbog ponašanja.

(B92)

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NBA

košarka

Denver Nagets

Taj Loson

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