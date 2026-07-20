Ostoja Mijailović novi predsjednik ABA lige

Kako prenosi "Mocart sport", Mijailović je na Skupštini regionalnog takmičenja dobio podršku 11 od ukupno 12 klubova suvlasnika ABA lige, čime je preuzeo funkciju prvog čovjeka takmičenja u narednih godinu dana.

Jedini klub koji je glasao protiv, prema nezvaničnim informacijama, bio je FMP iz Železnika.

Na mjestu predsjednika ABA lige Mijailović je naslijedio Dragana Bokana, dugogodišnjeg prvog čovjeka Budućnosti.

Suvlasnici regionalnog takmičenja su Partizan, Crvena zvezda, Budućnost, Cedevita Olimpija, Cibona, FMP, Igokea, Krka, Mega, Mornar, Studentski centar i Zadar.

Prvi čovjek crno-bijelih je još nakon poraza Partizana u finalu prošle sezone ABA lige od Dubaija najavio da će preuzeti vodeću ulogu u takmičenju, uz poruku da će jedan od glavnih prioriteta biti vraćanje punog integriteta ligi.

Sada ostaje da se vidi koje će konkretne poteze povući novi predsjednik ABA lige.

Milija Vojinović nastaviće da obavlja funkciju direktora takmičenja ABA lige, odlučeno je na sednici Skupštine regionalnog takmičenja, prenio je "Meridian sport".

Istovremeno, biće raspisan konkurs za izbor predsjednika Sudijske komisije i komesara za delegiranje.

Te funkcije su do sada obavljali Saša Maričić i Srđan Dožai, a odluka o raspisivanju konkursa ne znači da su razrešeni dužnosti, već da će biti raspisan konkurs za pomenute pozicije.