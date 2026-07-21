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Banjalučki ćevap dobija zaštitni znak autentičnosti

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 08:46

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Бањалучки ћевап добија заштитни знак аутентичности
Foto: ATV

Grad Banjaluka će do kraja jula uručiti oznaku GTS (Garantovano tradicionalni specijalitet) roštiljnicama koje su ostvarile pravo na to.

Time će zvanično biti potvrđeno da se u tim objektima služi originalni "Banjalučki ćevap", pripremljen strogo prema zaštićenoj tradicionalnoj recepturi.

"Nakon što je u septembru dvije hiljade dvadeset i četvrte godine uz podršku grada 'Banjalučki ćevap' dobio oznaku GTS, ovaj zaštitni znak je potvrdio autentičnost njegove tradicionalne recepture i načina pripreme", rekla je Aleksandra Simić iz gradskog Odjeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj.

Ona je napomenula da je Gradska uprava podržala i osnivanje Udruženja za očuvanje garantovane tradicije specijaliteta "Banjalučki ćevap", bez kojeg ovaj gastronomski brend ne bi mogao ostvariti pravo na ovu prestižnu oznaku.

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Glavni cilj je da u narednom periodu u sistem zaštite bude uključeno što više ugostiteljskih objekata sa područja grada i šire.

Promoter "Ćevap festa", popularne gastro-turističke manifestacije posvećene promociji ovog brenda, Nebojša Kuštrinović, istakao je da je banjalučki ćevap jedinstven po svom ukusu, specifičnom izgledu i načinu serviranja. On je dodao da se banjalučki ćevap jasno razlikuje od drugih i po karakterističnom somunu, odnosno lepini koja se peče u specijalnim pećima na veoma visokoj temperaturi, prenosi Radio Sarajevo.

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Tagovi :

ćevapi

Ćevapčići

Banjaluka

roštilj

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