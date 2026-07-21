Banjalučki ćevap dobija zaštitni znak autentičnosti

Grad Banjaluka će do kraja jula uručiti oznaku GTS (Garantovano tradicionalni specijalitet) roštiljnicama koje su ostvarile pravo na to.

Time će zvanično biti potvrđeno da se u tim objektima služi originalni "Banjalučki ćevap", pripremljen strogo prema zaštićenoj tradicionalnoj recepturi.

"Nakon što je u septembru dvije hiljade dvadeset i četvrte godine uz podršku grada 'Banjalučki ćevap' dobio oznaku GTS, ovaj zaštitni znak je potvrdio autentičnost njegove tradicionalne recepture i načina pripreme", rekla je Aleksandra Simić iz gradskog Odjeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj.

Ona je napomenula da je Gradska uprava podržala i osnivanje Udruženja za očuvanje garantovane tradicije specijaliteta "Banjalučki ćevap", bez kojeg ovaj gastronomski brend ne bi mogao ostvariti pravo na ovu prestižnu oznaku.

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Glavni cilj je da u narednom periodu u sistem zaštite bude uključeno što više ugostiteljskih objekata sa područja grada i šire.

Promoter "Ćevap festa", popularne gastro-turističke manifestacije posvećene promociji ovog brenda, Nebojša Kuštrinović, istakao je da je banjalučki ćevap jedinstven po svom ukusu, specifičnom izgledu i načinu serviranja. On je dodao da se banjalučki ćevap jasno razlikuje od drugih i po karakterističnom somunu, odnosno lepini koja se peče u specijalnim pećima na veoma visokoj temperaturi, prenosi Radio Sarajevo.