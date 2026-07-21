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Pao dogovor u MUP-u: Stiže povećanje plata i novi obračun penzija

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 14:53

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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир одржао је састанак са предсједником Савеза синдиката радника унутрашњих послова Републике Српске Небојшом Продановићем.
Foto: Ustupljena fotografija

Plate svih zaposlenih u MUP-u Republike Srpske biće povećane za pet odsto od prvog avgusta, saopšteno je nakon sastanka ministra Željka Budimira i sindikata.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir održao je sastanak sa predsjednikom Saveza sindikata radnika unutrašnjih poslova Republike Srpske Nebojšom Prodanovićem, na kojem je razgovarano o aktivnostima koje Ministarstvo sprovodi s ciljem unapređenja položaja zaposlenih i daljeg jačanja kapaciteta MUP-a.

Sagovornici su razgovarali o povećanju plata zaposlenima za pet odsto od prvog avgusta, što predstavlja nastavak aktivnosti usmjerenih na poboljšanje materijalnog položaja pripadnika Ministarstva.

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Jedna od tema sastanka bilo je i usvajanje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima. Ovim izmjenama omogućava se da svi penzionisani policijski službenici imaju retroaktivno pravo na novi obračun penzije u skladu sa zakonom iz dve hiljade devetnaeste godine, prema kojem se lični koeficijent za penziju utvrđuje na osnovu pet najpovoljnijih godina.

Ministar Budimir i predsjednik Saveza sindikata izrazili su opredijeljenost za nastavak otvorenog socijalnog dijaloga i partnerskog odnosa, kako bi se zajedničkim djelovanjem očuvala stabilnost sistema i dodatno ojačala efikasnost Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

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Tagovi :

MUP Republike Srpske

Povećanje penzija

Željko Budimir

Savez sindikata

penzije

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