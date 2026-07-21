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Mislite da ćete sa "e-cigaretama" bolje proći na carini? Ne zavaravajte se

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 12:42

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Foto: ATV

U Bosnu i Hercegovinu drumskim putem bez plaćanja dažbina može se unijeti do 40 cigareta, 20 cigarilosa, 10 cigara ili 50 grama duvana za pušenje, dok je za grijane duvanske proizvode dozvoljeno najviše 50 grama, a za tečnosti za elektronske cigarete do 10 mililitara.

Upravo sa ovim, relativno novim proizvodima putnici najčešće griješe, što je u posljednjih godinu dana rezultiralo oduzimanjem robe u 24 slučaja i pokretanjem 140 prekršajnih postupaka.

Tako kažu podaci koje su BL portalu dostavili iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH, navodeći da se pitanja putnika najčešće odnose upravo na alternativne duvanske proizvode, koji nisu obuhvaćeni pravilima koje većina građana poznaje za klasične cigarete.

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„Određene nedoumice uvijek postoje, naročito kod pojave novih proizvoda na tržištu. Kada su u pitanju grijani duvanski proizvodi poput patrona koje se koriste u uređajima za zagrijavanje duvana, građanima preporučujemo da se prije putovanja informišu o važećim ograničenjima i dozvoljenim količinama za unos takvih proizvoda“, navode iz UIO BiH.

Šta je dozvoljeno unijeti

Za putnike koji u BiH ulaze drumski, željezničkim ili drugim oblicima kopnenog prevoza, bez plaćanja uvoznih dažbina dozvoljen je unos do 40 cigareta, 20 cigarilosa, 10 cigara ili 50 grama duvana za pušenje.

Putnici koji dolaze avionom mogu unijeti do 200 cigareta, 100 cigarilosa, 50 cigara ili 250 grama duvana za pušenje.

Kada je riječ o novijim proizvodima, za grijane duvanske proizvode dozvoljen je unos do 50 grama, dok se e-tečnosti za elektronske cigarete mogu unijeti u količini do 10 mililitara.

Najčešće zablude putnika

Pored novih duvanskih proizvoda, građani često pogrešno vjeruju da robu kupljenu u inostranstvu za ličnu upotrebu ne moraju prijaviti prilikom ulaska u BiH.

„Jedna od najčešćih zabluda jeste da je svaka roba namijenjena ličnoj upotrebi automatski oslobođena plaćanja uvoznih dažbina. Takođe, građani često smatraju da se vrijednost robe može podijeliti između više putnika ili da nije potrebno prijaviti robu ukoliko nije namijenjena daljoj prodaji“, ističu iz Uprave.

Posebno se to odnosi na elektronske uređaje i skuplju robu kupljenu u inostranstvu, zbog čega putnici nerijetko tek na granici saznaju da su prekršili propise.

Kazne zbog neprijavljene robe

Takve greške nisu rijetkost. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u posljednjih godinu dana evidentirana su 24 slučaja oduzimanja robe i pokrenuto je 140 prekršajnih postupaka zbog neprijavljene robe pri ulasku u BiH.

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Iz Uprave pojašnjavaju da je tokom ljetne turističke sezone broj utvrđenih nepravilnosti veći prije svega zbog znatno većeg broja putnika koji prelaze granicu, a ne zato što građani češće krše propise.

Račun vas može pošted‌jeti problema

Carinski službenici savjetuju putnicima da sačuvaju račune ili drugu dokumentaciju za robu kupljenu u inostranstvu, jer ona može biti od značaja prilikom utvrđivanja njene vrijednosti u carinskom postupku.

„Preporučujemo da sačuvaju račune ili drugu dokumentaciju o kupljenoj robi, jer oni mogu biti od značaja prilikom utvrđivanja njene vrijednosti u carinskom postupku. Ukoliko nisu sigurni da li određena roba podliježe prijavljivanju ili plaćanju uvoznih dažbina, preporučujemo da je prijave carinskim službenicima. Pravovremeno prijavljivanje robe predstavlja najjednostavniji način da se izbjegnu nepotrebna zadržavanja, prekršajni postupci i druge zakonom propisane mjere“, poručuju iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH za BL portal.

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Granični prelaz

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