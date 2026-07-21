Dodik podsjetio Blanušu: Prodali ste najprofitabilniji dio PIK-a Mladen Stojanović

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik reagovao je na prozivke opozicije, podsećajući ko je odgovoran za spornu privatizaciju PIK-a "Mladen Stojanović".

Dodik je izjavio je da nije imao namjeru da se bavi kolegama predsjednicima političkih partija, posebno iz opozicije, ali da ga je na reakciju naveo skorašnji nastup predsjednika SDS-a u medijima.

"Gospodin Blanuša je u nedavnom nastupu iznosio mnogo stvari i prozivao mene, što me je ohrabrilo da progovorim o tome. On vjerovatno nije upućen, pa ga samo upućujem da pogleda kada je izvršena privatizacija PIK-a 'Mladen Stojanović'", rekao je Dodik.

On je istakao da je ta privatizacija sprovedena upravo za vrijeme vlasti njegove SDS-a i PDP-a.

"Tada su prodali najprofitabilniji dio te firme za svega deset hiljada maraka 'Farmlandu', a kasnije su na tu firmu nakačili sve obaveze PIK-a 'Mladen Stojanović'", poručio je Dodik.

On je dodao da su u međuvremenu mali akcionari, odnosno oni koji su pretendovali na imovinu firme, sačinili aranžmane sa advokatima iz Sarajeva kako bi bila kupljena zemlja firme koja je imala oko pet hiljada hektara.

Dodao je da je sadašnja vlast u Srpskoj 10 godina vodila pravnu borbu kako bi zemljište bilo vraćeno Republici Srpskoj.

Dodik je istakao da Blanuša nije u pravu i kada govori o budžetu Republike Srpske koji je apsolutno stabilan.

Blanuša je za BN televiziju naveo da je PIK "Mladen Stojanović" najočitiji primjer propadanja privrede i državnih resursa, takođe je naveo i da je "budžet prazan, a da Srpska živi na kredit".

Blanuša se nije borio protiv OHR-a i Šmita

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je danas da predsjednika SDS-a Branka Blanuše nigdje nije bilo kada se sadašnja vlast u Republici Srpskoj politički borila protiv OHR i Kristijana Šmita.

"Blanuša i opozicija su dali podršku Šmitu i OHR-u. Lažni Šmit je govorio da ga je SDS molio da me smijeni. Blanuša opet narodu saopštava neistinu o situaciji ovdje, da su SNSD i HDZ krivi, jer su se suprotstavljali Šmitu", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je podsjetio da Republika Srpska ne bi imala svoju imovinu da se SNSD i vlast Srpske nisu suprotstavili Šmitu koji je došao da završi posao.

"Blanuša mora da provjeri ono što govori. Upućenost u procese podrazumijeva da možete donositi racionalne odluke. Ukoliko se prihvate spekulacije kao osnova, onda racionalnosti nema", dodao je Dodik.

On je istakao da reciklirane stvari nikada nisu pomogle SDS-u i kandidatima ove stranke.

"Govore kako institucijama upravlja pojedinac, žali se zbog smjene Nedeljka Eleka u `Sarajevo gasu`. Samo prije nekoliko dana nema šta nisu govorili o ovome. Blanuša bi trebalo da bude konzistentan, a ne da radi ovako. Mogu mu dati instrukcije kako se vodi predizborna kampanja", rekao je Dodik.

Prma njegovim riječima, mora se vladati temama, govoriti istina, a ne služiti se lažima.

"Nemojte lagati narodu. Čovjek u Srpskoj treba da razumije da su profesori ozbiljni ljudi i da govore činjenicama. U borbu protiv OHR-a nikada se nisu uključili. U trentku kada smo protivnike Srpske stjerali uz zid, SDS je pokazao pravo lice i želio sa `trojkom` da formira vlast spašavajući tako čitav koncept BiH", istakao je Dodik.

On smatra da Blanuša dozvoljava da se njime manipuliše. "Ako neko dozvoljava da iznosi neprovjerene podatke, prihvata da se njime manipuliše. Radi toga moram mijenjati i svoj sud o Blanuši. Ne dozvolite da vas uvlače u neistine i uputite se u ono što govorite", zaključio je Dodik.