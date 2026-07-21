Graorac: Kozara je srpska grobnica i ne smije biti predmet sumnjive trgovine

Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac izjavila je za Srnu da se na Kozari, jednoj od najvećih srpskih grobnica, ne prodaju kvadrati i nekretnine, već čuva obraz svog naroda i grobovi svojih predaka.

"Kozara je sveti put kojim su hodali naši preci koračajući u smrt da bi mi, njihovi potomci, živjeli u slobodi. Porodice koje decenijama traže i jednu kost svojih najmilijih ne mogu i neće mirno gledati kako se srce naše slobode pretvara u predmet sumnjive trgovine", poručila je Graorčeva povodom pisma ponude kompanije, čiji naziv asocira na poznatu poslovnu grupaciju iz arapskih zemalja, u kojem iskazuje interes za kupovinu hotela "Monument" na Mrakovici.

Podsjetivši da je na Kozari oko 23.000 djece otrgnuto iz ruku majki i odvedeno u logore, kao i na desetine hiljada naših predaka, Graorčeva je naglasila da je svaka stopa ove planine natopljena krvlju srpske nejači i niko nema pravo da tu krv pretvara u privatni profit sumnjivog porijekla.

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"Zato ne dozvoljavamo da oni koji ne osjećaju bol srpske majke i tugu crne marame sutra prave biznis na zemlji u koju su ukopane naše najveće rane. Kozara mora ostati u rukama onih koji na nju dolaze s upaljenom svijećom, a ne onih koji dolaze sa kalkulatorom i skrivenim namjerama", istakla je ona.

Graorčeva je rekla da je zadužbina naših najmilijih slobodna Republika Srpska, a Kozara je temelj te zadužbine koju ne smije da uzdrma nikakav "investitor" iz Sarajeva.

"Ako danas dopustimo da nam uzmu `Monument`, sutra će nam uzeti i sjećanje na naše nestale vojnike i civile. Zato je naša poruka jasna: ne dirajte u svetinju Kozare, jer su na njoj kosti onih koji su nas obavezali na vječnu stražu", rekla je ona.

Graorčeva je istakla da institucije moraju reagovati jer je odbrana Kozare danas isto što i odbrana ognjišta devedesetih godina, ukazujući da nema te ekonomske opravdanosti koja može biti važnija od mira i dostojanstva porodica koje su za Srpsku dale sve što su imale, a posebno ono najsvetije - život, prenosi Srna.