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Snimak od koga se diže kosa na glavi: Preticao preko pune linije na mostu!

Autor:

ATV redakcija
21.07.2026 15:37

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Претицање Србија на мосту
Foto: Instagram/ppmedia.rs/printscreen

Na dionici puta od Borove Glave ka Novoj Varoši, koja važi za jednu od najopasnijih saobraćajnica u ovom kraju, zabilježen je još jedan primjer krajnje neodgovorne vožnje.

Vozač automobila sa crnogorskim registarskim oznakama odlučio je da pretekne kolonu vozila uprkos punoj uzdužnoj liniji, i to na mostu, gdje je preticanje strogo zabranjeno zbog ograničene preglednosti i povećanog rizika od saobraćajnih nezgoda.

Ovakvo ponašanje ozbiljno je ugrozilo bezbjednost svih učesnika u saobraćaju i moglo je da dovede do tragedije. Upravo na ovakvim dionicama, gdje je svaki pogrešan potez potencijalno koban, poštovanje saobraćajnih propisa od presudnog je značaja.

Nadležni i stručnjaci godinama apeluju na vozače da ne rizikuju živote zbog nekoliko sekundi uštede. Jedan nepromišljen manevar može imati nesagledive posljedice, kako za vozača koji krši propise, tako i za potpuno nedužne učesnike u saobraćaju, prenosi Kurir

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Tagovi :

bahata vožnja

video snimak

preticanje

Srbija

Borova Glava

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