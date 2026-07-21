Snimak od koga se diže kosa na glavi: Preticao preko pune linije na mostu!

Na dionici puta od Borove Glave ka Novoj Varoši, koja važi za jednu od najopasnijih saobraćajnica u ovom kraju, zabilježen je još jedan primjer krajnje neodgovorne vožnje.

Vozač automobila sa crnogorskim registarskim oznakama odlučio je da pretekne kolonu vozila uprkos punoj uzdužnoj liniji, i to na mostu, gdje je preticanje strogo zabranjeno zbog ograničene preglednosti i povećanog rizika od saobraćajnih nezgoda.

Ovakvo ponašanje ozbiljno je ugrozilo bezbjednost svih učesnika u saobraćaju i moglo je da dovede do tragedije. Upravo na ovakvim dionicama, gdje je svaki pogrešan potez potencijalno koban, poštovanje saobraćajnih propisa od presudnog je značaja.

Nadležni i stručnjaci godinama apeluju na vozače da ne rizikuju živote zbog nekoliko sekundi uštede. Jedan nepromišljen manevar može imati nesagledive posljedice, kako za vozača koji krši propise, tako i za potpuno nedužne učesnike u saobraćaju, prenosi Kurir