Potresna objava Nevene Hot: Kupila sam ti haljinu za vjenčanje, u njoj ću te sahraniti

Bivša rijaliti učesnica Nevena Hot preživljava pravu tragediju nakon što je pre tri dana njena kćerka Anastasija T. poginula u saobraćajnoj nezgodi.

Nevena se već danima oglašava na svojim društvenim mrežama i u neverici piše poruke posvećene svojoj ćerki, a jedna objava posebno je potresla mnoge.

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Naime, rijaliti učesnica je otkrila da je kupila haljinu svojoj naslednici u kojoj će je sahraniti.

- Kupila sam mojoj mezimici, mojoj princezi haljinu. Majke to obično kupuju za vjenčanje kćerke, ja mom djetetu haljinu u kojoj ću je sahraniti. Žabice moja mala... slomila si mi srce u milion dijelova... i nikad se neće više sastaviti. Kako preživjeti ovu bol - napisala je ona.

"Tuga, poznavala sam je. Velikog srca je bila, neka je Anđeli čuvaju", glasio je jedan komentar ispod objave.

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Podsjetimo, Anastasija je nastradala u Borči u nesreći koja se dogodila prije tri noći.

Do udesa je došlo kada je automobil marke "fijat", kojim je upravljala, izletio sa kolovoza, udario u betonski stub, a potom se od siline udarca prevrnuo na krov.

Anastasija T. je zajedno sa djevojkom D.N., koja je bila na mjestu suvozača, prevezena u Urgentni centar.

Uprkos naporima ljekara, djevojka je podlegla zadobijenim povredama.

Okolnosti pod kojima je došlo do saobraćajne nesreće biće utvrđene istragom.

(Telegraf)