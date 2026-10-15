Građani protiv izgradnje šest novih zgrada u centru Banjaluke

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Najava da je u centru Banjaluke planirana izgradnja čak šest novih stambenih zgrada izazvala je talas nezadovoljstva među mještanima prostora koji obuhvata nacrt izmjene dijela Regulacionog plana „Centar-Zapad“, odnosno potez između ulica Ive Andrića, Jovana Dučića, Krajiških brigada i kompleksa „Čajavec“.

Uplašeni od potpunog saobraćajnog i komunalnog kolapsa, stanari okolnih objekata pokrenuli su inicijativu, pozvali sve komšije, vlasnike stanova i predstavnike zajednica etažnih vlasnika i okupili se u prostorijama Gradske uprave Banjaluka na javnoj raspravi. Opširnije u video prilogu...

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