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Građani protiv izgradnje šest novih zgrada u centru Banjaluke

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15.10.2026 21:14

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Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.
Foto: ATV

Najava da je u centru Banjaluke planirana izgradnja čak šest novih stambenih zgrada izazvala je talas nezadovoljstva među mještanima prostora koji obuhvata nacrt izmjene dijela Regulacionog plana „Centar-Zapad“, odnosno potez između ulica Ive Andrića, Jovana Dučića, Krajiških brigada i kompleksa „Čajavec“.

Uplašeni od potpunog saobraćajnog i komunalnog kolapsa, stanari okolnih objekata pokrenuli su inicijativu, pozvali sve komšije, vlasnike stanova i predstavnike zajednica etažnih vlasnika i okupili se u prostorijama Gradske uprave Banjaluka na javnoj raspravi.

Opširnije u video prilogu...

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Gradska uprava Banjaluka

Banjaluka

zgrada

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