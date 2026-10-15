Počinje sezona grijanja u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
Komentari:3
Sezona grijanja u Banjaluci trebalo bi da počne danas 15. oktobra, a radijatori bi mogli biti topli i ranije ukoliko prosječna dnevna temperatura dva dana uzastopno bude 12 stepeni Celzijusovih ili niža, saopšteno je iz "Eko toplana".
Funkcionalne probe sistema daljinskog grijanja počele su 10. oktobra i obuhvataju i tople probe, ali to ne znači da je sezona grijanja zvanično počela.
Iz "Eko toplana" podsjećaju potrošače da obave posljednje pripreme instalacija, što podrazumijeva odzračivanje radijatora i provjeru ventila i termostatskih glava, kako bi isporuka toplotne energije bila bezbjedna i nesmetana.
U slučaju curenja vode na instalacijama, potrebno je odmah pozvati besplatan info-broj 0800 502 12, kako bi ekipe izašle na teren i ispustile vodu iz dijela sistema dok se kvar ne otkloni.
Svijet
Obilne kiše i poplave u Istanbulu: Zatvorene škole, građani pozvani da ne izlaze
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Banja Luka
14 h0
Banja Luka
14 h1
Banja Luka
14 h2
Banja Luka
19 h6
Najnovije
Najčitanije
10
09
10
02
10
01
09
47
09
40
Trenutno na programu