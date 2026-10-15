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Počinje sezona grijanja u Banjaluci

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15.10.2026 07:29

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Почиње сезона гријања у Бањалуци
Foto: ATV

Sezona grijanja u Banjaluci trebalo bi da počne danas 15. oktobra, a radijatori bi mogli biti topli i ranije ukoliko prosječna dnevna temperatura dva dana uzastopno bude 12 stepeni Celzijusovih ili niža, saopšteno je iz "Eko toplana".

Funkcionalne probe sistema daljinskog grijanja počele su 10. oktobra i obuhvataju i tople probe, ali to ne znači da je sezona grijanja zvanično počela.

Iz "Eko toplana" podsjećaju potrošače da obave posljednje pripreme instalacija, što podrazumijeva odzračivanje radijatora i provjeru ventila i termostatskih glava, kako bi isporuka toplotne energije bila bezbjedna i nesmetana.

U slučaju curenja vode na instalacijama, potrebno je odmah pozvati besplatan info-broj 0800 502 12, kako bi ekipe izašle na teren i ispustile vodu iz dijela sistema dok se kvar ne otkloni.

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Tagovi :

grijanje

Banja Luka

Eko toplane

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