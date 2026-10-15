Papa Lav se oglasio nakon operacije: ''Molim vas da se molite za mene, kao što se i ja molim za vas''

Papa Lav XIV uputio je u srijedu prvu poruku nakon operacije pluća i zahvalio vjernicima katolicima na njihovim molitvama.

"Kao što znate, bio sam spriječen da budem među vama tokom ovih dana. Srdačno vam se zahvaljujem na vašim molitvama i na poslu koji ste zajedno uradili. Vaše dijeljenje iskustava i pažljivo slušanje su zaista dar za cijelu Crkvu. Molim vas da se molite za mene, kao što se i ja molim za vas", poručio je papa vjernicima, prenosi CNN saopštenje Vatikana.

Nakon hiruškog zahvata u rimskoj bolnici Đemeli papi Lavu XIV je dijagnostikovan plućni adenokarcinom, čest oblik raka pluća.

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Ljekari su uklonili donji režanj jednog od njegovih plućnih krila i oporavak pape "napreduje prema očekivanjima", saopšteno je iz rimske bolnice.

Ljekari koji su operisali papu dr Luiđi Karbone i profesor Stefano Margaritora potvrdili su da je papa mogao da šeta po svojim prostorijama u bolnici gdje je i doručkovao i ručao.