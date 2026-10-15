Austrija: Žena iz BiH učestvovala u prevari sa socijalnim davanjima

Policijska stanica u Mistelbahu razotkrila je višegodišnju prevaru sa socijalnim davanjima.

Troje osumnjičenih, među kojima i 38-godišnja žena iz BiH, navodno je još od 2008. godine obmanjivalo državne organe pomoću falsifikovanih isprava i nezakonito primalo socijalnu pomoć.

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Kako se navodi u saopštenju, još u junu 2026. godine istražioci su identifikovali troje osumnjičenih: 38-godišnju državljanku BiH, 38-godišnjeg državljanina Hrvatske, kao i 39-godišnjeg muškarca iz okruga Holabrun.

Lažna dokumenta predavana više institucija

Osumnjičeni se terete da su falsifikovali posebno zaštićene službene isprave i da su ih namjenski podnosili različitim austrijskim institucijama, među kojima su matični ured, okružna uprava i Služba za zapošljavanje Austrije (AMS).

Prema navodima istrage, glavna osumnjičena, 38-godišnja žena, i njen saučesnik su još od 2008. godine na osnovu falsifikovanih dokumenata nezakonito ostvarivali različita socijalna davanja za sebe i svoju djecu.

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Prema dosadašnjim rezultatima istrage, ukupna nastala šteta iznosi gotovo 63.300 evra. Tokom saslušanja troje osumnjičenih nije priznalo krivicu. Policija je protiv njih podnijela krivičnu prijavu Tužilaštvu u Kornojburgu.

(Nezavisne)