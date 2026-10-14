Logo

Zatvorene škole, radnici na prinudnom odmoru: Poplave napravile haos u Istanbulu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
14.10.2026 22:08

Komentari:

0
Затворене школе, радници на принудном одмору: Поплаве направиле хаос у Истанбулу
Foto: Tanjug / AP / Omer Hamza Yildiz

Kancelarija guvernera Istanbula zatvorila je škole, poslala pojedine radnike javnih službi na prinudni odmor i pozvala građane da ostanu kod kuće nakon što su obilne padavine izazvale poplave širom najvećeg grada u Turskoj.

Turski mediji prenose da je pljusak poplavio kuće i preduzeća, kao i puteve i podvožnjake, zbog čega je nastao saobraćajni haos u gradu od oko 16 miliona stanovnika.

Nema izvještaja o ozbiljnijim povredama.

Kancelarija guvernera saopštila je da škole neće raditi u četvrtak, dok na posao neće ići državni službenici sa invaliditetom i majke sa malom djecom.

Stanovnici Istanbula pozvani su da ne kreću na put bez prijeke potrebe, a onima koji žive u suterenskim stanovima preporučeno je da prenoće na drugim mjestima.

Podijeli:

Tagovi :

Istanbul

Poplave

padavine

obilne padavine

Komentari (0)

Više iz rubrike

Хаос у Албанији: Повријеђено 14 полицајаца, приведено 35 особа

Svijet

Haos u Albaniji: Povrijeđeno 14 policajaca, privedeno 35 osoba

3 h

0
Саша Мицев из БиХ осуђен на пет година затвора у САД-у: Покушао купити ракете из Сјеверне Кореје

Svijet

Saša Micev iz BiH osuđen na pet godina zatvora u SAD-u: Pokušao kupiti rakete iz Sjeverne Koreje

4 h

0
Словачки премијер Роберт Фицо, десно, разговара са пољским премијером Доналдом Туском по доласку на самит ЕУ у Никозији, на Кипру, у петак, 24. априла 2026. године.

Svijet

Fico: Nećemo učestvovati u novom kreditu za Kijev

7 h

0
Енергетска катастрофа у Украјини: 600.000 људи остало без струје

Svijet

Energetska katastrofa u Ukrajini: 600.000 ljudi ostalo bez struje

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

07

PSŽ demolirao Siti: Haland sa dva gola nedovoljan za pobjedu u Parizu

23

01

Moskva: Ukrajinske obavještajne službe stoje iza tajnih zatvora gdje se muče zarobljenici

22

59

Kakva ludnica u Rimu! Roma imala 3:1, Real napravio preokret

22

52

Ko je Murinjov "džoker sa klupe"?

22

42

Oglasila se porodica mladića kojeg je rastrgao tigar u zoološkom vrtu: "Godinama smo se borili"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima