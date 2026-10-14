Zatvorene škole, radnici na prinudnom odmoru: Poplave napravile haos u Istanbulu

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Kancelarija guvernera Istanbula zatvorila je škole, poslala pojedine radnike javnih službi na prinudni odmor i pozvala građane da ostanu kod kuće nakon što su obilne padavine izazvale poplave širom najvećeg grada u Turskoj.
Turski mediji prenose da je pljusak poplavio kuće i preduzeća, kao i puteve i podvožnjake, zbog čega je nastao saobraćajni haos u gradu od oko 16 miliona stanovnika.
🇹🇷 Terrifying! Istanbul is literally underwater after a heavy downpour
Passengers were trapped inside a bus and are trying to escape the rising floodwaters by climbing onto the seats.— NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2026
Nema izvještaja o ozbiljnijim povredama.
Kancelarija guvernera saopštila je da škole neće raditi u četvrtak, dok na posao neće ići državni službenici sa invaliditetom i majke sa malom djecom.
Stanovnici Istanbula pozvani su da ne kreću na put bez prijeke potrebe, a onima koji žive u suterenskim stanovima preporučeno je da prenoće na drugim mjestima.
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