Saša Micev iz BiH osuđen na pet godina zatvora u SAD-u: Pokušao kupiti rakete iz Sjeverne Koreje

Državljanin Bosne i Hercegovine Saša Micev (43) osuđen je pred Saveznim sudom u Novom Meksiku na pet godina zatvora nakon što je priznao krivicu za kršenje američkih zakona o kontroli izvoza i međunarodnih sankcija protiv Sjeverne Koreje

.Prema sudskim dokumentima, Micev, kojeg američko pravosuđe označava kao međunarodnog trgovca oružjem, učestvovao je u zavjeri i pokušaju posredovanja u kupovini prenosivih sistema protivvazdušne odbrane (MANPADS), konkretno prenosivih raketa zemlja–vazduh SA-18 „Igla“.

Oružje je pokušao da nabavi iz Sjeverne Koreje bez dozvola Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) pri Ministarstvu finansija SAD, saopšteno je iz Ministarstva pravde SAD.

Micev je tokom 2020. godine u više navrata pregovarao o ilegalnoj nabavci sistema „Igla“, pribavljao cjenovnike, pripremao falsifikovanu dokumentaciju i nastojao da obezbijedi oružje direktno iz Sjeverne Koreje, iako je znao da su takve transakcije izričito zabranjene američkim i međunarodnim pravom.

Ključni dio operacije odigrao se krajem 2020. godine, kada su Micev i njegov saučesnik otputovali u Ankaru kako bi se sastali sa posrednicima i dovršili kupovinu raketa.

Međutim, do realizacije posla nije došlo jer je transakcija propala nakon spora sa sjevernokorejskom stranom oko konačne cijene.

„Američke sankcije znače veoma malo ako se oni koji ih svjesno zaobilaze ne suoče sa posljedicama. Ovaj optuženi je pomogao u sprovođenju međunarodne poslovne šeme koja je zabranjena zakonima SAD, a ova presuda ga poziva na odgovornost za njegovu ulogu“, izjavio je prvi pomoćnik saveznog tužioca za Distrikt Novi Meksiko Rajan Elison.

Micev je pred sudom formalno priznao krivicu za kršenje Zakona o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima (IEEPA) i propisa o sankcijama Sjevernoj Koreji.