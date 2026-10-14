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Dodik: Planiramo da 9. januara proglasimo novi Ustav Republike Srpske

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14.10.2026 22:08

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Додик: Планирамо да 9. јануара прогласимо нови Устав Републике Српске
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da je plan da 9. januara bude proglašen novi Ustav Republike Srpske, koji će biti savremen, uvažavati konstitutivnost naroda i spriječiti zloupotrebe u funkcionisanju Srpske.

"Planiramo da 9. januara proglasimo novi Ustav Republike Srpske. Ako ne stignemo tada, vidjećemo da to bude neki sljedeći datum", rekao je Dodik.

On je naveo da bi novi ustav trebao da bude savremen, uvažava konstitutivnost naroda i spriječi zloupotrebe u funkcionisanju Republike Srpske.

"Niko neće ugušiti Srbe, Hrvate i Bošnjake, ali će omogućiti da se demokratska kvalifikovana većina može vidjeti kroz jedan sistem, da svako u suštini treba da bude saslušan, da se zna njegov stav i da se vidi šta je racionalno", rekao je Dodik za RTRS.

On je istakao da najavljene ustavne promjene nisu usmjerene protiv Bošnjaka, već protiv zloupotreba institucionalnih mehanizama i protiv zloupotreba Sarajeva.

Dodik je naveo da bi novim rješenjima trebalo omogućiti efikasnije donošenje odluka, te dodao da će biti redefinisani način rada i nadležnosti Vijeća naroda Republike Srpske.

On je istakao da će u novom Ustavu biti navedeno da je Banjaluka glavni grad Republike Srpske, a Pale prijestonica.

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Milorad Dodik

Ustav Republike Srpske

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