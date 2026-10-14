Da li je realno očekivati jedinstvo srpskih stranaka?

Jedinstven nastup, prije svega na bh. nivou, ali i na svim drugim nivoima , tema je o kojoj Milorad Dodik želi da razgovara i s opozicijom iz Republike Srpske.

Kako kaže, SNSD je svakako nezaobilazan faktor u formiranju vlasti na nivou BiH, ali su spremni na pregovore sa opozicionarima, jer interesi Republike Srpske, kako kaže, moraju biti iznad ličnih sujeta i zato je važno srpsko jedinstvo.

„Predlažem opoziciji u Republici Srpskoj da se dogovorimo. Neka oni odgovore, hoće ili neće. Mislim da naša odgovornost prevazilazi bilo kakvu sujetu. Mi razumijemo da je ovo teško vrijeme koje dolazi“, rekao je Dodik.

U SDS-u su se, očigledno, pozabavili unutarstranačkim problemima, pa izgleda da o ovom prijedlogu nisu ni razmišljali. Branko Blanuša danas se oglasio na društvenim mrežama. Lični, ali i poraz stranke priznaje, ali tvrdi i da im je cilj bio 70.000 glasova i 11 narodnih poslanika i da je, kako reče, to to.

Blanuša za ATV nerado daje izjave. Ranije nam je poručio da će pred našu kameru stati 4. oktobra naveče, ali nakon objave izbornih rezultata, nije mu bilo do toga. Sinoć je izašao na konferenciju za medije i, između ostalog, prokomentarisao i Dodikov poziv na sastanak.

"Do sada još nismo razgovarali o pozivu gospodina Dodika o zajedničkom učešću, odnosno djelovanju na nivou BiH", rekao je Blanuša.

Branko Blanuša ipak je ranije saopštio neki stav o zajedničkom nastupu s SNSD-om, i tvrdio da je saglasan da sve stranke iz Republike Srpske imaju jedinstven nastup na nivou BiH. Danas je na Fejsbuku konstatovao da mu je najveći grijeh što je pričao sa Dodikom i upitao šta je problem.

Za Listu za pravdu i red dileme nema. Kratko poručuju – nećemo ništa sa SNSD-om.

"Mi nećemo u vlast sa Dodikom, mi ne želimo vlast po svaku cijenu, niti želimo bilo kakve mrvice, tako da Lista za pravdu i red neće biti dio vlasti, ni u Sarajevu, niti u Republici Srpskoj", kaže Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red.

U Pokretu Sigurna Srpska još nisu dobili zvaničan poziv, ali kako kažu, ne bježe od razgovora. Nije, smatraju, racionalno očekivati jedinstvo u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ali o onom na bh. nivou bi se moglo pričati.

"Oko krupnih pitanja ga uvijek ima, nezavisno od toga ko je vlast, ko je opozicija. Dakle, oko krupnih pitanja nikada nije bilo i neće biti problem“, kaže Igor Radojičić, potpredsjednik PSS-a.

Poziv se, kako je obrazloženo iz SNSD-a, nije odnosio samo na bh. nivo, ali u zajedničkim institucijama jedinstvo je najpotrebnije. Do potpunog, izvjesno je, neće doći, jer Nebojša Vukanović, kako je i potvrdio, neće biti dio toga. Čekaju se ostali opozicionari.