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ATV u Atini: Borac sanja podvig protiv Panatinaikosa

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14.10.2026 20:18

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АТВ у Атини: Борац сања подвиг против Панатинаикоса
Foto: ATV

Pred fudbalerima Borca je novi nastup u Ligi konferencija i gostovanje Panatinaikosu. Crveno plavi su doputovali u Atinu riješeni da pokažu svoje znanje i svoj kvalitet i da, ukoliko im se pruži prilika naprave podvig protiv "zelenih".

Panatinaikos jeste favorit, ali su crveno-plani tokom svojih evropskih utakmica pokazali da znaju da se nose sa velikim klubovima.

"Put nije bio lagan, momci su ovo zaslužili. Sutra prva utakmica i neka uživaju u njoj. U prvim utakmicama niko ne zna gdje koji u formi i Evropi i najbitnije da uživaju i daju svoj maksimum.

Oni su sigurno pod pritiskom i navijača i javnosti, izgubili su gradski derbi protiv Olimpijakosa. Sigurno će krenuti ofanzivno i mi moramo čvrsto u odbrani i tražiti naše šanse prema naprijed", rekao je za ATV Zvjezdan Misimović, predsjednik FK Borac.

I trener crveno-plavih svjestan je kvaliteta protivnika, ali vjeruje u svoju ekipu.

"Veliki dio igrača je imao priliku da igra sa Panatinaikosom, ali je Panatinaikos opet uložio i da je dosta kvalitetnija ekipa nego ona što je bila u Banjaluci. Svjesni smo jačine protivnika, ali vjerujemo u svoj kvalitet što smo pokazali i kroz kvalifikacije", rekao je Vinko Marinović.

"Utakmica sa respektabilnim protivnikom uvijek su za nas igrače posebno i ne treba posebna motivacija. Oni su odlična ekipa gdje primaju malo golova, i odbrana im je bolja strana, ali i mi imamo svoje šanse", rekao je Luka Juričić,

Borac će sa tribina imati i podršku svojih navijača koji su došli u Atinu, a utakmica počine u 18:45.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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FK Panatinaikos

FK Borac

Liga Konferencija

Zvjezdan Misimović

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