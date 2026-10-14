Konferencijska liga: Fudbaleri Borca krenuli za Atinu

Autor:ATV redakcija
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Fudbaleri banjalučkog Borca krenuli su u Atinu na okršaj sa Panatinaikosom u 1. kolu Konferencijske lige.
"Crveno plavi" put grčke prestonice odlaze čarter letom, a večeras ih očekuje i posljednji trening uoči duela koji se igra sutra sa početkom u 18.45 časova.
Sa Borčevom fudbalskom ekspedicijom je i reporterska ekipa ATV-a, pa sve detalje sa ovog evropskog gostovanja možete da pratite i na našem portalu.
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