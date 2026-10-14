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Konferencijska liga: Fudbaleri Borca krenuli za Atinu

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14.10.2026 08:55

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Фудбалери бањалучког Борца кренули су у Атину на окршај са Панатинаикосом у 1. колу Конференцијке лиге.
Foto: ATV

Fudbaleri banjalučkog Borca krenuli su u Atinu na okršaj sa Panatinaikosom u 1. kolu Konferencijske lige.

"Crveno plavi" put grčke prestonice odlaze čarter letom, a večeras ih očekuje i posljednji trening uoči duela koji se igra sutra sa početkom u 18.45 časova.

Фудбалери Борца кренули за Атину
Fudbaleri Borca krenuli za Atinu
ATV

Sa Borčevom fudbalskom ekspedicijom je i reporterska ekipa ATV-a, pa sve detalje sa ovog evropskog gostovanja možete da pratite i na našem portalu.

Фудбалери Борца кренули за Атину
Fudbaleri Borca krenuli za Atinu
ATV

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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FK Borac

FK Panatinaikos

Atina

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