Konferencijska liga: Fudbaleri Borca krenuli za Atinu

Fudbaleri banjalučkog Borca krenuli su u Atinu na okršaj sa Panatinaikosom u 1. kolu Konferencijske lige.

"Crveno plavi" put grčke prestonice odlaze čarter letom, a večeras ih očekuje i posljednji trening uoči duela koji se igra sutra sa početkom u 18.45 časova.

Fudbaleri Borca krenuli za Atinu ATV

Sa Borčevom fudbalskom ekspedicijom je i reporterska ekipa ATV-a, pa sve detalje sa ovog evropskog gostovanja možete da pratite i na našem portalu.