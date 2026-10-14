Akcija “Kamen”: U šleperu otkriveno 100 kilograma marihuane

U operativnoj akciji „Kamen“ Federalna uprava policije zaplijenila je 100 kilograma marihuane i uhapsila N.M. (46) iz Konjica zbog sumnje da se bavio švercom droge.

Akcija je sprovedena na području Zapadano-hercegovačkog kantona gdje su policijski istražioci zaustavili šleper, a u podu prikolice kamiona otkriveno je 100 kilograma kanabisa.

„Po naredbi Suda BiH i pod nadžorom Tužilaštva BiH izvršen je pretres šlepera pri čemu je pronađeno i oduzeto oko 100 kilograma kanabisa, više mobilnih telefona, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu s izvršenjem navedenog krivičnog đela”, saopštilo je FUP.

Akcija Kamen

Osumnjičeni je sproveden u službene prostorije FUP na kriminalističku obradu, nakon čega će biti predat u nadležnost Tužilaštva BiH na dalje postupanje.

“Federalna uprava policije nastavlja aktivnosti na otkrivanju i dokumentovanju krivičnih đela iz oblasti neovlaštenog prometa opojnim drogama, u saradnji s nadležnim policijskim i pravosudnim institucijama”, navode u FUP-u.

Akcija je sprovedena u saradnji sa MUP-opm Zapadnohercegovačkog kantona – PU Grude.