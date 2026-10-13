Uhapšen muškarac koji je pucao na Ilidži

Foto: ATV BL

Muškarac koji je pucao iz vatrenog oružja danas na području Ilidže i ranio drugog, uhapšen je, saznaje portal “Avaza”.

"U službenim je prostorijama PU Ilidža", potvrđeno je za “Avaz” iz MUP-a KS. Podsjetimo, danas oko 12:35 sati u ulici 12. mart, u naselju Pejton na Ilidži, došlo je do pucnjave u kojoj je jedan muškarac ranjen u nogu. Policija je nakon intenzivne potrage uhapsila muškarca osumnjičenog za upotrebu vatrenog oružja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.