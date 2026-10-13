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Uhapšen muškarac koji je pucao na Ilidži

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13.10.2026 16:06

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Ухапшен мушкарац који је пуцао на Илиџи
Foto: ATV BL

Muškarac koji je pucao iz vatrenog oružja danas na području Ilidže i ranio drugog, uhapšen je, saznaje portal “Avaza”.

"U službenim je prostorijama PU Ilidža", potvrđeno je za “Avaz” iz MUP-a KS.

Podsjetimo, danas oko 12:35 sati u ulici 12. mart, u naselju Pejton na Ilidži, došlo je do pucnjave u kojoj je jedan muškarac ranjen u nogu. Policija je nakon intenzivne potrage uhapsila muškarca osumnjičenog za upotrebu vatrenog oružja.

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Tagovi :

Pucnjava

Ilidža

hapšenje

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