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Željko Komšić u DF-u preživio loš rezultat

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13.10.2026 16:49

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Жељко Комшић у ДФ-у преживио лош резултат

Željko Komšić je doživio debakl na opštim izborima u BiH, ali je Demokratska fronta jednoglasno stala na njegovu stranu i iskazala podršku njegovom dosadašnjem radu.

Na danas održanoj sjednici Predsjedništva Demokratske fronte, članovi Predsjedništva DF-a analizirali su rezultate izbora, te zauzeli stavove oko daljeg d‌jelovanja u pravcu političke i pravne borbe za koncept građanske BiH.

Smatraju da su jedini preostali autentični nosilac građanske ideje i daju punu podršku predsjedniku stranke Željku Komšiću u pogledu daljih aktivnosti koje se tiču formiranja vlasti u BiH.

Komšić je u Predsjedništvo BiH izabran 2022. godine sa 227.540. Kao kandidat koalicije "Za građansku državu - DF/GS" za PD PSBiH, Komšić je osvojio nedovoljnih 6.983 glasa, čime je ostao bez mandata.

Njegova stranka će ipak imati dva poslanika od kojih će jedan u Predstavnički dom ući preko direktnog mandata, a drugi će preko kompenzacije.

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Tagovi :

Željko Komšić

Demokratska fronta

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