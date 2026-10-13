Cvijanović: Rezultati izbora ukazuju na revitalizaciju prava konstitutivnih naroda

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ocijenila je da rezultati proteklih opštih izbora pokazuju da je sada na sceni revitalizacija prava konstitutivnih naroda u BiH i da će se to na neki način manifestovati i kroz rad Predsjedništva BiH.

Cvijanovićeva, koja je prema preliminarnim rezultatima izbora ubjedljivo osvojila drugi mandat na funkciji srpskog člana Predsjedništva BiH, rekla je da ne želi da prejudicira kako će izgledati budući rad te zajedničke institucije, ali da je moguće da bude manje trzavica nego ranije.

"Ne vjerujem da će iko od članova Predsjedništva BiH odstupati od svojih elementarnih stavova, ali politika Srpske će i dalje biti odbrana njenih nadležnosti", rekla je Cvijanovićeva u podkastu Medijskog sistema Republike Srpske - SRNA.

Ona je istakla da neće biti dozvoljeno da Republika bude u blokadi zbog nečijih političkih apetita i namjera, niti prihvaćena dominacija bilo koga, jer u BiH postoji ravnopravnost konstitutivnih naroda.

"Dakle, hoćemo da to bude prepoznato bez obzira što neki pretenduju da pokažu građanski koncept u BiH. Smatram da i najveći zagovornici takvih koncepata mogu da shvate da je njihova politika doživjela veliki udar na proteklim izborima, odnosno da su i sami glasači rekli da u to ne vjeruju. I to je narodna volja", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da su u ranijem radu Predsjedništva BiH godinama postojale ogromne razlike u stavovima.

"Bilo je pretenzija da neko želi da pokaže dominaciju, nekoga preglasava, te kreira samostalno politiku BiH. Ali politika Srpske je uvijek bila da se postigne konsenzus gdje god je to moguće i da, ako toga nema, pribjegnemo korišćenju ustavnih mehanizama zaštite prava i interesa Republike Srpske", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ukazala da su te razlike u radu Predsjedništva BiH bile više nego evidentne i to su građani prepoznali i prilikom opredjeljivanja na izborima za kandidate za koje smatraju da će braniti poziciju Srpske.

Cvijanovićeva je rekla da očekuje brzo formiranje vlasti u Srpskoj nakon dobijanja konačnih izbornih rezultata.

"U Srpskoj smo sve ove godine već polovinom decembra ili nešto kasnije redovno imali formiranu izvršnu vlast i usvojen budžet za narednu godinu. U Federaciji BiH i na nivou BiH za to je uvijek bilo potrebno daleko više vremena", podsjetila je Cvijanovićeva.

Ona je izrazila očekivanje da će proces formiranja vlasti u Republici Srpskoj završiti prilično brzo i jednostavno jer pobjednička koalicija predvođena SNSD-om već raspolaže sa gotovo dvije trećine podrške u Narodnoj skupštini.

Cvijanovićeva je ukazala da je vladajuća koalicija u Republici Srpskoj godinama nastojala da postigne dogovor sa opozicijom o suštinskim nacionalnim pitanjima srpskog naroda i jačanju Srpske, ali da nije bilo posebnih uspjeha na tom planu.

"Odgovor na to pitanje ne leži u vladajućoj koaliciji, već u opoziciji. Smatram da je i povjerenje koje su nama dali građani na ovim izborima jasno pokazalo da oni žele da se okupimo oko interesa Srpske", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je Srpska uvijek snažnija ako su oko nje okupljeni svi politički i drugi faktori.

"Važan je zajednički nastup na nivou BiH kada je riječ o odbrani interesa Srpske. Tu stvari ne treba svoditi na običnu političku borbu. I neki ne bi trebali da smatraju da im je bolji neko tamo koji uporno kritikuje Srpsku, nastoji da je obezvrijedi, umanji i otme joj nadležnosti. Trebamo napraviti čvrst front protiv pokušaja da se Srpska svede na neki minimum u odnosu na ono što joj je dao Ustav", zaključila je Cvijanovićeva.