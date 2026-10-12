Iz Sarajeva bi da kažnjavaju studente Srpske: Sporne im poruke o Drini i Republici Srpskoj

Studentskom parlamentu Univerziteta u Sarajevu zasmetali su zaključci koje su usvojili Unija studenata Srpske i Studentski parlament u Istočnom Sarajevu. Zabrinutost im je izazvala poruka "Drina je kičma, a ne granica". Kažu da im je to osporavanje granice BiH.

Možete se duhovno i kulturno povezivati sa maticom, sve dok poštujete Ustav BiH, poruka je iz Sarajeva studentima u Republici Srpskoj. Smeta im i zaključak "Republika Srpska nije genocidna tvorevina", a posebno ih zabrinjava zaključak kojim se "odbacuje da su generali zločinci".

Vođeni taktikom bošnjačkih političara, pozivaju nadležne da stvar riješe nametnutim Inckovim zakonom, kojim se po običaju kažnjavaju srpski stavovi van okvira dozvoljenog u Sarajevu.

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"Od nadležnih institucija očekujemo pravovremeno postupanje i transparentno informisanje javnosti o poduzetim koracima, u okviru njihovih nadležnosti i u skladu sa Ustavom i zakonima BiH, posebno imajući u vidu član 145a, stav 3. Krivičnog zakona BiH, koji propisuje krivičnu odgovornost za javno odobravanje, poricanje, grubo umanjivanje značaja ili pokušaja opravdanja genocida, zločina protiv čovječnosti ili ratnih zločina utvrđenim pravosnažnom presudom, pod zakonom propisanim uslovima", saopšteno je iz Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.

Razlog za prizivanje Inckovog zakona bili su zaključci kojima su studenti u Republici Srpskoj odgovorili na izjave koje su dolazile iz Srbije. Na sjednici je najopštrije odbračeno kvalifikovanje Republike Srpske kao genocidne, odbačene su optužbe na račun generala Vojske Republike Srpske kojima se smatraju zločincima i poslata je poruka da je rijeka Drina kičma, a ne granica.

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Studenti u Sarajevu drugačije vide situaciju.

"Naglašavamo da se zaključkom 'Republika Srpska nije genocidna tvorevina' ne mogu dovoditi u pitanje pravosnažne presude kojima je utvrđen genocid u Srebrenici niti individualna odgovornost osoba koje su za njega osuđene", poručuju iz Sarajeva.

Uz saopštenje, ističu i da je njihov odgovor povezivanje mladih, izgradnja povjerenja i zastupanje vrijednosti mira, pravde i međusobnog poštovanja. Upravo su se zato, zbog mira i izgradnje povjerenje, pozvali na nametnuti zakon i zaprijetili kaznama.