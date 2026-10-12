Čović: Izborni rezultat Konakovića doveo u situaciju u kojoj je sada

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je da su izborni rezultati i politika doveli Elemedina Konakovića u poziciju u kojoj se nalazi, pa mu sada treba vidljivost i govori o formiranju vlasti bez SNSD-a što nije moguće.

Čović je istakao kako neće da govori o ministrima koji su odlazeći.

"Izbjegavam da komentarišem bilo koga, pogotovo ne kolegu Konakovića. Oni koji fantaziraju uvijek mogu tako nešto da naprave i vjerovatno sebi daju na značaju", rekao je Čović novinarima u Banjaluci.

On je istakao da za vlast bez SNSD-a ne postoje formalnopravne ni ustavne mogućnosti.

Ko će od Bošnjaka imati kapacitet za formiranje vlasti

Čović je dodao da je bitno ko će iz bošnjačkog naroda imati kapacitet da sa HDZ-om i SNSD-om formira vlast na nivou BiH da bi bila rješavanja pitanja važna za napredak zemlje.

Čović je naveo da je razgovarao sa predsjednikom SDP-a BiH Nerminom Nikšićem i sa liderm SDA Bakirom Izetbegovićem o formiranju vlasti na nivou BiH.

"Njih dvojica treba da prepoznaju koja je to većina u bošnjačkom narodu za formiranje vlasti", rekao je Čović na konferenciji za novinare nakon sastanka sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom.

On je podsjetio da ću u svemu biti presudno formiranje Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

"Razgovaraćemo o svemu, a ako smo spremni da zajednički radimo onda možemo formirati novi Savjet ministara u naredna tri ili četiri mjeseca, zatim i Vladu FBiH, ali i CIK BiH. Moramo vidjeti i usvajanje novog Izbornog zakona i mnogo drugih pitanja radi kojih se krši Ustav BiH", rekao je Čović.

Dodik je rekao da je sigurno da neki ljudi iz bošnjačkog naroda neće biti prihvatljivi za formiranje vlasti.