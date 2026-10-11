Ne prestaju pokušaji otimačine imovine SPC

Pravoslavni Hram Svetog Ilije u Gradačcu u vlasništvu je nepostojećeg titulara "Istočne pravoslavne crkvena opštine u Gradačcu". Zemljište oko njega, upisano je na "državu".

Koju to državu i po kojem osnovu, nije navedeno. Sporni upis izvršen je 2008. godine u Opštinskom sudu u Gradačcu. Umjesto da utvrde stvarnog vlasnika, sud je, tvrde u Odboru za zaštitu prava Srba u FBiH, posegnuo za nazivom iz austrougarskog perioda, koji je korišten od 1881. do 1918. godine.

Po svemu sudeći, a u skladu sa članom 64. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH i načelom službene provjere i istraživanja činjenica, opštinski sud u Gradačcu je, po službenoj dužnosti, bio u obavezi da radi utvrđivanja vlasništva provjeri katastarsko stanje i dokumentaciju.

"Onda u Sudu imamo problem, ili su ljudi neuki ili su maliciozni. Po zakonu, po službenoj dužnosti ste bili obavezni da provedete postupak utvrdite činjenično stanje, na osnovu katastra. U katastru je upisana SPC. Niko nije budala, mi vidimo šta se dešava... I u Mostaru i u Zenici upisuju državu. Šta im je to država ? Je li to kanton, opština, FBiH? Šta im je država? Država BiH nema vlasništvo", rekao je Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.

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Da problem sa spornim upisima imovine SPC postoji priznaju i u MRV BiH. Pod izgovorom tkzv. harmonizacije zemljišnih knjiga i katastra, čak se i bogomolje upisuju na organe uprave i druga pravna lica. Od sudova traže da ubrzaju postupke, dosadašnju praksu obustave, i zaštite stvarne vlasnike.

"Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini dobija sve češće prijave ovakvih dešavanja te ovim saopštenjem apeluje na državne i upravne organe u cijeloj državi, na svim nivoima, da zaustave i definitivno prekinu ovakvu praksu i u interesu pravne sigurnosti pred zakonom, konačno imovinu vrate u posjed stvarnim vlasnicima", navodi se u saopštenju Međureligijskog vijeća BiH.

Ostaje nejasno da li se radi o pogrešnom nazivu istog pravnog lica u ovom slučaju SPC, ili je upisano potpuno drugo pravno lice, stav je pravnika. U svakom slučaju treba provjeriti i da li je takvo pravno lice ikada registrovano u FBiH. Ukoliko jeste, onda bi se trebao voditi spor oko vlasništva. Nema sumnje u to SPC svakako može dokazati kontinuitet svog postojanja. Posebno imajući u vidu da vlasnička prava ne zastarijevaju.

"Postupci ne mogu biti ograničeni vremenskim trajanjem, bez obzirom da li je upis izvršen 2008. 2018. ili neke druge prave godine. Tako da niko ne može oduzeti nekom vlasničko pravo. Ono što je sigurno jeste da FBiH pokušava na sve moguće načine ograničiti vlasnička prava Srbima koji su ranije bili nosioci tog prava, ili ’pak SPC. To je nešto čime se trebaju baviti sve nadležne institucije", rekao je Milan Petković, pravnik.

Sporni upisi srpske imovine u Federaciji nisu novost. Na njih godinama upozoravaju i predstavnici Srba iz regiona. Slučaj u Gradačcu još je jedan povod da se provjeri koliko je takve imovine u zemljišnim knjigama evidentirano pod drugim nazivima i titularima.

"Nadležne institucije Federacije BiH imaju obavezu da hitno preduzme konkretne mjere kako bi se zaustavili napadi na Srbe i njihovu imovinu i obezbijedila puna bezbjednost i ravnopravnost. Vrijeme je da se prestane sa ćutanjem i zatvaranjem očiju pred ovim dugogodišnjim problemom", rekao je Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba iz regiona.

Najoštrije su ovaj pokušaj otimanja imovine Srpske pravoslavne crkve u Gradačcu osudili i u RUGGIP-u. Na raspolaganju su kažu SPC s ciljem zaštite crkvene imovine.

"RUGIPP je realizovala zaključak sa sastanka Interresorne radne grupe i omogućila je u svim svojim područnim jedinicama i kancelarijama, kojih ima 64 na teritoriji Republike Srpske, pružanje besplatne pravne pomoći s ciljem zaštite imovine i prava Srba i SPC iz FBiH. Zajedno sa članovima Interresorne radne grupe RUGIPP će učiniti sve da se odbrani i zaštiti imovina srpskog naroda i SPC u FBiH", saopšteno je iz RUGIPP-a.

Iz Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH najavljuju dokumentovanje spornih upisa i dostavljanje prikupljenih dokaza međunarodnim institucijama. Traže da se crkvena imovina upiše na stvarnog vlasnika, a odgovorni objasne kako su izvršeni apsurdni upisi.