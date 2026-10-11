Za koliko para možete iznajmiti auto u Banjaluci

Iznajmljivanje automobila u Banjaluci godinama ne jenjava, posebno tokom ljetne sezone, a cijene se kreću od 50 KM za manja vozila do 130 KM za automobile veće klase, dok na cijenu utiču dužina najma, broj kilometara i prelazak granice.

Kako kaže jedan od banjalučkih rentakar operatera, građani se najčešće odlučuju za manja i jeftinija vozila, dok se tokom sezone traže i automobili srednje klase, kao i putnički kombiji.

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"Iznajmljivanje manjih auta košta oko 70 KM, ako je najam do tri dana, a ako je malo više dana, onda 50 KM ili 60 KM. Za srednju klasu iznosi od 80 KM do 100 KM maraka, dok je za veća vozila 120 KM do 130 KM. Sve zavisi od broja dana, kilometara, prelaska granice, to su faktori koji utiču na cijenu", rekao je on.

Dodao je da građani uglavnom traže što povoljniju varijantu, odnosno manje automobile, dok se vozila srednje klase takođe iznajmljuju, posebno kada za tim postoji potreba.

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Kada je riječ o korisnicima, prema njegovim riječima, građani Banjaluke automobile iznajmljuju uglavnom za poslovne potrebe, dok firme iz Banjaluke češće koriste rentakar usluge za poslovna putovanja.

"Što se tiče Banjalučana, oni iznajmljuju automobile, ali rijetko, više se vozila traže za potrebe nekih firmi, u svrhu nekih poslovnih putovanja. Neke firme koje, na primjer, imaju posao u Banjaluci i Sloveniji često uzmu vozilo ovdje. Građani iznajme auto za svoje potrebe, ali toga je manje", rekao je on.

Šta treba strancima?

Stranci, kako navodi, automobile najčešće iznajmljuju nakon dolaska avionom, pa je banjalučki aerodrom jedno od glavnih mjesta preko kojih dolaze korisnici rentakar usluga.

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Iako je potražnja veća tokom ljeta, sagovornik navodi da interesovanje postoji i van glavne sezone, ali da su ove godine primijetili promjenu u dužini najma.

"Nije da je manja potražnja. Sezona je ove godine bila malo čudna. Bilo je dosta najmova, ali su bili kraći, po tri, četiri, sedam ili devet dana. Nije bilo onih kao prošle i pretprošle godine, kada su auta uzimali po 20 ili mjesec dana", rekao je on, prenosi portal "Nezavisne".

Dodao je da na tržištu posluje veći broj rentakar kompanija koje nisu iz Banjaluke, ali svoje usluge pružaju na području grada.

Sagovornik nije mogao precizirati da li je ukupna zarada u ovoj sezoni bila veća ili manja u odnosu na prethodne godine, navodeći da sezona još nije završena.