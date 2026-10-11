Kreće sezona zimske opreme: Kazne do 5.000 KM, a mnogi ne znaju sva pravila

Autor:ATV redakcija
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Od 1. novembra u Bosni i Hercegovini počinje obaveza posjedovanja i korištenja propisane zimske opreme, koja traje sve do 1. aprila naredne godine.
Ova zakonska obaveza važi bez obzira na vremenske uslove, odnosno i kada na putevima nema snijega i leda.
Prema važećem Pravilniku o saobraćaju u zimskim uslovima, vozači imaju nekoliko mogućnosti za ispunjavanje zakonskih obaveza:
Zimske gume na sva četiri točka (najsigurnija opcija).
Zimske gume na pogonskim točkovima, uz obavezno posjedovanje lanaca za snijeg ili drugih odgovarajućih uređaja za povećanje prianjanja.
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Ljetne gume na svim točkovima, ali isključivo ako dubina profila iznosi najmanje četiri milimetra i ako vozilo posjeduje odgovarajuće lance za pogonske točkove.
Važno je naglasiti da vozači koji na svom vozilu imaju četiri odgovarajuće zimske gume nisu dužni da stalno imaju lance u prtljažniku, osim kada njihovu upotrebu izričito zahtijevaju posebni vremenski uslovi ili saobraćajna signalizacija.
Za neposjedovanje propisane zimske opreme predviđena je novčana kazna od 40 KM za fizička lica (vozače), dok su kazne za pravna lica izuzetno visoke i kreću se u rasponu od 500 pa sve do 5.000 KM.
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Policija ima pravo da isključi vozilo iz saobraćaja ukoliko ono ne ispunjava propisane uslove, a posebna pažnja tokom zimskih mjeseci posvećivaće se i obaveznom uklanjanju snijega i leda sa čitavog vozila kako se ne bi ugrožavala bezbjednost ostalih učesnika u saobraćaju.
Svim vozačima se apeluje da prije početka zimske sezone detaljno provjere stanje svojih pneumatika, akumulatora, kočnica, svjetala, brisača i rashladne tečnosti, kako bi izbjegli eventualne kvarove, kazne i opasnosti tokom putovanja, prenosi GPMaljevac.
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