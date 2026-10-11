Kreće sezona zimske opreme: Kazne do 5.000 KM, a mnogi ne znaju sva pravila

Od 1. novembra u Bosni i Hercegovini počinje obaveza posjedovanja i korištenja propisane zimske opreme, koja traje sve do 1. aprila naredne godine.

Ova zakonska obaveza važi bez obzira na vremenske uslove, odnosno i kada na putevima nema snijega i leda.

Prema važećem Pravilniku o saobraćaju u zimskim uslovima, vozači imaju nekoliko mogućnosti za ispunjavanje zakonskih obaveza:

Zimske gume na sva četiri točka (najsigurnija opcija).

Zimske gume na pogonskim točkovima, uz obavezno posjedovanje lanaca za snijeg ili drugih odgovarajućih uređaja za povećanje prianjanja.

Ljubav i seks 3 stvari koje radi muškarac koji ne vidi sebe pored tebe

Ljetne gume na svim točkovima, ali isključivo ako dubina profila iznosi najmanje četiri milimetra i ako vozilo posjeduje odgovarajuće lance za pogonske točkove.

Važno je naglasiti da vozači koji na svom vozilu imaju četiri odgovarajuće zimske gume nisu dužni da stalno imaju lance u prtljažniku, osim kada njihovu upotrebu izričito zahtijevaju posebni vremenski uslovi ili saobraćajna signalizacija.

Rigorozne kazne i isključenje iz saobraćaja

Za neposjedovanje propisane zimske opreme predviđena je novčana kazna od 40 KM za fizička lica (vozače), dok su kazne za pravna lica izuzetno visoke i kreću se u rasponu od 500 pa sve do 5.000 KM.

Društvo Odbor za KiM: Prijateljska poseta srpskim sredinama i svetinjama na Kosovu

Policija ima pravo da isključi vozilo iz saobraćaja ukoliko ono ne ispunjava propisane uslove, a posebna pažnja tokom zimskih mjeseci posvećivaće se i obaveznom uklanjanju snijega i leda sa čitavog vozila kako se ne bi ugrožavala bezbjednost ostalih učesnika u saobraćaju.

Svim vozačima se apeluje da prije početka zimske sezone detaljno provjere stanje svojih pneumatika, akumulatora, kočnica, svjetala, brisača i rashladne tečnosti, kako bi izbjegli eventualne kvarove, kazne i opasnosti tokom putovanja, prenosi GPMaljevac.